Ønsker nye skilte i Utterslev Mose

Stærkt forfald præger resterne af den nuværende skiltning

Af Erik Fisker

Københavns næststørste naturområde, Utterslev Mose, kan ikke prale af en kvalitativ information om områdets plante- og dyreliv, historie, rekreative faciliteter m.m. De fleste skilte er i en elendig forfatning og lader meget tilbage af nutidig information og inspiration.

En kreds af engagerede borgere, der deltager i det frivillige arbejde i Utterslev Mose har i samarbejde med Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg taget initiativ til at udvikle nye skilte til mosen. Derfor har de to Lokaludvalg skrevet til de københavnske politikere med henblik på, at der i forbindelse med overførselssagen afsættes midler til nye skilte.

Inden længe starter 2. halvleg af forhandlingerne omkring den såkaldte overførelsessag, hvor politikerne på Københavns Rådhus skal fordele resten af kommunes overskud fra 2019. Der er tidligere i år uddelt penge fra overskuddet, men dog kun til projekter, der ikke kunne tåle en udsættelse.

Ønsket om at genetablere og opgradere skiltning og formidling af Utterslev Moses mange værdier var også en vigtig del af den helhedsplan for Utterslev Mose, der blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i 2017 og i overensstemmelse med den gældende udviklingsplan for Utterslev Mose. Det skønnes endvidere, at der er restmidler på ca. 200.000 kr. fra arbejdet med helhedsplanen, der i givet fald kan anvendes på projektet.

Michael Petersen fra Brønshøj er tidligere chefgrafiker i Zoologisk Have i København, og han har tilbudt at lave det omfattende grafiske arbejde med at tegne og designe nye skilte uden beregning. Andre frivillige omkring Utterslev Mose vil også deltage i arbejdet med research og formidling. Der er således tale om et eksempel på et initiativ på samarbejde og ”samskabelse” mellem lokale engagerede borgere, Lokaludvalgene og Københavns Kommune.

Nu ventes spændt på politikernes beslutning. Projektet mangler 225.000 kr. for at kunne gennemføres.



Trænger til fornyelse og opgradering. Foto: Jens Christian Elle