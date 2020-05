OK til udvidelse af privat skole

Borgerrepræsentation en har vedtaget en lokalplan for Lindholmvej 18 i Brønshøj, der betyder, at privatskolen Den lille skole i Brønshøj kan opføre en tilbygning

Af Erik Fisker

Borgerrepræsentation en har vedtaget en lokalplan for Lindholmvej 18 i Brønshøj, der betyder, at privatskolen Den lille skole i Brønshøj kan opføre en tilbygning til den bevaringsværdige bygning på Lindholmsvej, hvor skolen har haft til huse siden 1968. Der bliver nu mulighed for en skoletilbygning på 323 kvadratmeter med en maksimal højde på 10 meter.

Udvidelsen vil give mulighed for at skolens elevtal kan stige fra 140 til 152. I lokalplanen indgår bestemmelser om værn for at imødekomme naboernes indsigelser om indbliksgener.