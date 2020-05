Online yoga hitter i Husum

Yoga over nettet hos Anne-Katrine Teglgaard Koch. Foto: privat

De digitale løsninger er for alvor blevet taget i brug. I Husum har helhedsplanen Husum for Alle samlet en gruppe kvinder online og sammen over videoopkald laver yoga sammen

Af Line Falk Tranberg

I alt 13 kvinder er hoppet med på den online yoga bølge. Deltagerne er alle lokale kvinder fra området i alderen fra 25 til 65 år og i alle etniciteter.

– Vi har faktisk også en kvinde med fra Tyskland, da hun er søster til en af Husum-kvinderne. Så søsteren oversætter for hende undervejs. Nogle af kvinderne går i forvejen på holdet, men der er også kommet nogle helt nye med som aldrig har prøvet det før, men nu er de med hver gang. En af kvinderne har også fået sin datter med som laver det sammen med hende, fortæller Anne Katrine Teglgaard Koch, som er boligsocialmedarbejder hos Husum for alle.

Gør godt for krop og sind

Anne Katrine Teglgaard Koch har fået rigtig positive tilbagemeldinger på den nye online udgave. Flere af kvinderne går meget lidt ud af frygt for at blive smittet, fordi de er ældre eller syge, så yogaen er en måde at få rørt sig lidt og samtidig få set nogle andre”.

– Online yoga betyder for mig, at jeg får lov at stresse af og bevare normaliteten i en ellers mærkelig hverdag, vi har for tiden. Jeg ser frem til timerne hver tirsdag og torsdag, og føler mig altid meget afslappet i kroppen bagefter. Det betyder meget for mig, at kunne bevare yogaen i hverdagen ved at vi kan være med online, fortæller Nigar, som er en af de faste deltagerne.

Der er planer om at fortsætte undervisningen online et stykke tid endnu og på et tidspunkt at rykke det udendørs med god afstand mellem yogamåtterne.

Kvindemotion i Husum er finansieret af Tingbjerg-Husum Partnerskab