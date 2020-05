Så er arbejdet i gang

Foto: Kaj Bonne.

Renoveringen af Bellahøj Friluftsscene er nu startet, og forventes at være afsluttet i midten af juli. Blandt andet skal siddeforkanter udskiftes eller renoveres, græs skal reetableres på siddeflader og tribunetrapperne skal renoveres.

Af Erik Fisker

Endvidere skal en ny belægning med slotsgrus give et jævnt og stabilt underlag, som vil gøre det lettere for brugerne at opsætte egne overdækninger/scenetelte og styrke områdets tilgængelighed.

Der er også fundet en løsning for opbevaring af sceneudstyr i det fredede område. Projektet bygger på en visionsplan udarbejdet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

