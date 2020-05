Sådan bør ramadan fejres

I forbindelse med risikoen for smittespredning med coronavirus, har Sundhedsstyrelsen udsendt retningslinjer for de mange, som fejrer ramadan.

Af Erik Fisker

Ramadanen er fastemåneden i Islam, hvor man mindes Koranens åbenbaring. Ramadanen varer 29-30 dage og ligger på forskellige tider at året. I år er det fra den 23. april til den 23. maj, og i den periode må troende muslimer hverken spise, drikke, ryge eller have seksuelt samvær fra daggry til solnedgang. Om natten er det dog tilladt.

Sundhedsstyrelsen opfordrer generelt til, at man bliver hjemme og benytter digitale løsninger for at se familie og venner, og at man kun bryder fasten med dem, som man bor sammen med. Også tarawih-bønnen og spirituel retræte (itikaf) bør foregå derhjemme, og kun med dem, man bor sammen med. Man bør også kun fejre Eid med dem, som man bor sammen med.

Herudover gælder de almindelig kendte retningslinjer om at undgå at mødes mere end 10 personer – også i parker, naturen og lignende samt at holde to meters afstand til andre, når man er udenfor hjemmet, og undgå fysisk kontakt som håndtryk, kram og kindkys og endvidere at sørge for god håndhygiejne og at hoste/nyse i ærmet.