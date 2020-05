Sådan får du mest ud af din have om sommeren

SPONSORERET INDHOLD: Det fleste mennesker elsker sommer og sommerferie. Men når man har holdt en uges sommerferie derhjemme, kan det være svært at komme på, hvad man skal foretage sig i haven.

Det kan eksempelvis være, at du allerede har lagt på drømmesengen og læst kendte nyheder og nu leder efter noget nyt at lave. Men heldigvis er der gode råd at hente, da der er mange forskellige ting, man kan lave i haven om sommeren. Hvis du gerne vil læse mere om, hvordan du får mest ud af din have om sommeren, læs med her.

Fysiske aktiviteter i haven

Hvis du godt kan lide at være fysisk aktiv, er der mange forskellige ting man kan lave i haven. Der findes mange forskellige former for lege og spil, der kan leges i haven. Man kan eksempelvis spille fodbold eller stangtennis, hvis man har remedierne til det. Du kan også sætte dit eget træningsstudie op i haven, så du kan få god motion, samtidig med at du er ude i den friske luft. På den måde kan du altså kombinere motion med aktiviteter i haven. Hvis i er en familie, kan i eksempelvis spille kongespil eller andre spil, der er beregnet til haven.

Lav et bålsted

Hvis du ikke har lyst til at være fysisk aktiv, eller har brugt hele dagen på at være aktiv, kan du slå dig ned i haven omkring et bålsted. Et bålsted er altid en god ide, hvis du har plads og mulighed for at lave det i haven. Det er en god måde at samle folk de lyse sommeraftener, samtidig med at du kan lave både mad og dessert over bålet. Du kan eksempelvis både lave snobrød, pandekager eller skumfiduser over bålet. På den måde kan du altså samle familie eller venner til en hyggelig stund i din have omkring bålet.

Lav en hyggekrog i haven

En anden måde, hvor du kan få mest ud af din have om sommeren, er ved at skabe en hyggekrog i haven. Et godt råd her er, at finde et sted, hvor der er læ. Når du skal skabe en hyggekrog i haven er det vigtigste at du har masser af puder og tæpper, der kan være med til at skabe den hyggelige stemning. Det kan også være du har en drømmeseng eller havestole, hvor du kan lægge tæpper og puderne, så du har et godt sted at sidde.