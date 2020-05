Sådan finder du den perfekte sovesofa

SPONSORERET INDHOLD: Sovesofaen er et af de mest praktiske møbler, fordi den giver dig mulighed for at udnytte dine kvadratmetre optimalt.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det kan dog være svært at finde den rette sovesofa, fordi udvalget er enormt, og der er en masse forskellige typer og designs at vælge imellem. Heldigvis kan du få et par tips med på vejen til, hvordan du finder den bedste sovesofa.

Overvej typen af sovesofa

Først og fremmest giver det mening at overveje, hvilken type sovesofa du skal gå efter. Der findes nemlig flere forskellige slags, og det vil komme an på din individuelle situation, hvad der vil give mest mening. Du kan med fordel overveje følgende typer sovesofaer:

Chaiselong-sovesofa

U-sovesofa

Hjørnesovesofa

3-personers sovesofa

Det er en god idé at undersøge de forskellige varianter af de ovenstående typer, så du kan se, hvad de hver især kan.

3-personers sovesofaen er et godt valg til dig, der ikke har specielt meget plads at gøre godt med, men som stadig gerne vil have funktionerne fra både sengen og sofaen.

De andre sovesofaer fylder en anelse mere, men er stadig pladsbesparende, da du får to møbler i ét. Disse vil være gode valg, hvis du ønsker at have sovesofaen i stuen, hvor den til hverdag blot vil fungere som sofa, men ved særlige anledninger kan blive brugt som seng til overnattende gæster.

Vælg det rette design

Der er ingen grund til at gå på kompromis med designet på din sovesofa. De fås nemlig i utroligt mange skønne og eksklusive designs, og der vil være en sovesofa til enhver indretningsstil. Du kan både finde helt enkle sovesofaer i gråt eller sort betræk, men der er også farverige sovesofaer i velour og andre materialer. Der er dermed mange muligheder for at lade sovesofaen indgå som en del af din indretning, der kan bidrage til den helt rigtige stemning.