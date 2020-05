Samler ind til skulderklap

Tidligere kollegaer fra Hvidovre Hospital har igangsat en indsamling til hospitalsansatte i Region Hovedstaden som tak for deres indsats under Corona-krisen

Af Erik Fisker

Tidligere kollegaer fra Hvidovre Hospital har igangsat en indsamling til hospitalsansatte i Region Hovedstaden som tak for deres indsats under Corona-krisen, hvor de har stået i front¬linjen i kampen mod Corona. Indsamlingen har både til formål at give et skulderklap og en tak til hospitalsansatte, men også give en hånd til de mange butikker i centrene, der har været lukket ned under krisen, da de indsamlede midler veksles til gavekort à 1.000 kr. til butikker i et storcenter.

Indsamlingen foregår via hjemmesiden ”Samlind.dk” under emnet ”Skulderklap og TAK”. Indsamlingen kører fra indtil 30. juni. /EF