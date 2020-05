Sammen får vi København gennem krisen

Foto: presse

De sidste uger og måneder har mange københavnere søgt mod nye afkroge af byen – ikke mindst i Brønshøj-Husum, hvor der er mange dejlige grønne områder.

Af Erik Fisker

KRONIK

Af overborgmester Frank Jensen (S)

De sidste uger og måneder har mange københavnere søgt mod nye afkroge af byen – ikke mindst i Brønshøj-Husum, hvor der er mange dejlige grønne områder. Utterslev Mose og Kirkemosen, naturligvis, men også Brønshøjparken, området omkring Bellahøj Friluftsbad, Vestvolden og Bystævneparken inviterer til en gåtur med hunden eller en god ven i solen. Det er dejligt! Men det sker desværre på en trist baggrund.

I København og Danmark – ja, over alt i verden – har coronakrisen gjort sit indtog. Samfundet har været mere eller mindre lukket ned i mere end to måneder. Og der er forsat lange udsigter, til vi kommer tilbage til normalen.

København er under pres – men vi er godt med

København er rigtig hårdt ramt af coronakrisen. Mange af vores arbejdspladser er skabt for nysgerrige turister og københavnere, der går på opdagelse i byen – men er nu lukket behørigt ned. Mange københavnere er kastet ud i arbejdsløshed. Og med udsigten til en sommer uden internationale turister vil vi nok desværre se flere fyringer og ”Butik afstås”-skilte i gadebilledet før krisen er omme.

På Københavns Rådhus har vi arbejdet på højtryk for få vores by sikkert gennem krisen. Vi har sat ind med en lang række tiltag – lige fra nødherberg til byens udsatte og ekstra personale og rengøring på plejehjem, skoler og i daginstitutioner til en målrettet hjælpepakke til trængte virksomheder, så vi kan redde arbejdspladser, der ellers ville gå tabt. Vi har sat gang i byggeprojekter over hele byen, betalt regninger til virksomheder før tid, udskudt dækningsafgift, givet en hånd til kulturlivet og meget mere.

Samtidig har vi gradvist åbnet for byens børnehaver, vuggestuer og folkeskolernes mindste klasser. Pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere, ledere og rengøringspersonale i hele byen har knoklet for at blive klar til myndighedernes krav om afstand, plads og hygiejne. Og så sent som i sidste uge landede vi endnu en aftale om nye hjælpepakker til byens udsatte, ældre og til byens erhvervsdrivende.

Selvom vores by er hårdt ramt af krisen, gør vi alle, hvad vi kan.

Københavnerne står sammen

Det skyldes ikke mindst københavnerne selv. Mange har taget ansvar og holdt afstand – selvom vi bor tæt og mange, ligesom jeg selv, bor i lejlighed. Børnefamilierne har strakt sig langt for at få arbejde og børnepasning til at hænge sammen. For ikke at nævne alle i frontlinjen – sosu-medarbejdere og sygeplejersker, læger og lærere, chauffører, rengøringspersonale og socialrådgivere, pædagoger og pedeller – som har arbejdet dag og nat for at holde byen i gang og passe på dem, der har allermest brug for det.

Ligesom mange andre københavnere har vi politikere fundet nye måder at arbejde under krisen. Der har været tryk på! Med løbende virtuelle faste møder med kriseledelsen, kolleger og medarbejdere på rådhuset. Mails, telefonsamtaler og møder over Skype og Teams er blevet den nye hverdag. Vi har haft historiens første virtuelle møder i Borgerrepræsentationen. Demokratiet arbejder videre – også i krisetid.

På en mørk baggrund har det været fantastisk opløftende at opleve det stærke samarbejde på tværs af byen. I København rykker vi sammen og passer på hinanden, når det virkelig gælder.

Vi skal have vores levende by tilbage

Der venter stadig en stor opgave med at få en normal hverdag op at køre på skoler, i institutioner og på plejehjem. Byens ældre, udsatte og sårbare har brug for ekstra omsorg. Og vi skal have byens små og store erhvervsdrivende på fode igen.

Fra kommunens side står vi klar. Vi åbner blandt andet – under hensyn til naboerne – op for mere udeservering sommeren over på udvalgte p-pladser, på torve og i parker. Så de lokale spisesteder og beværtninger kan åbne på forsvarlig vis. Og så både vi københavnerne kan få vores by tilbage, og så gæster fra andre steder i Danmark kan nyde vores fantastiske by til sommer, hvor mange holder ferie herhjemme.

Der bliver brug for, at vi alle giver en hånd med og fortsat holder afstand. Så den gradvise åbning af vores by kan fortsætte. Næste sommer kommer der for alvor liv i gaderne, når både EM og Tour de France kommer til København. Vi skal have en folkefest over hele byen. Jeg glæder mig til, at vi får både fest og hverdag tilbage i vores by.