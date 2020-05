Skal hjælpe børn ind i foreningslivet i Husum

DUI Leg og Virke Østerbro er ny social partnerskabsforening og skal fremover styrke deres aktiviteter i Husum. Det har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet

Af Erik Fisker

Fritidslivet i Husum får snart en hjælpende hånd. Det sker, når foreningen DUI Leg og Virke Østerbro, der laver aktiviteter i Husum, bliver til en såkaldt ’social partnerskabsforening’ i Københavns Kommune. Konkret betyder det, at foreningen hvert år frem til 2023 får 200.000 kr. til at ansætte en ressourceperson 20 timer om ugen, som skal rekruttere og fastholde socialt udsatte børn og unge og deres forældre i foreningen.

– Alle børn har glæde og gavn af at blive en del af et aktivt og positivt fællesskab, og her kan foreningslivet noget helt særligt. Men børn bliver som bekendt ikke tilmeldt en klub eller en forening per automatik, og derfor giver det rigtig god mening med en ressourceperson, der kan hjælpe flere børn og unge ind i foreningslivet, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde.

En ressourceperson tilknyttet foreningen kan give mulighed for at tage godt imod foreningsuvante børn og familier og ikke mindst at lave opsøgende arbejde i de udsatte boligområder.

DUI Leg og Virke Østerbro, er del af en landsdækkende organisation og har bl.a. aktiviteter på EnergiCenter Voldparken i Husum. Med partnerskabet vil foreningen målrette sine indsatser rettet mod børn og forældre fra blandt andet boligområderne Gadelandet/Husumgård og Tingbjerg /Utterslevhuse.

Der findes i forvejen 16 andre sociale partnerskaber i København.