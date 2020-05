Spejderhus kan igen blive en realitet

Torsdag kom en endelig aftale om brugen af København Kommunes overskydende budgetmidler fra 2019 på plads

Af Laura Rosenvinge, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet

Torsdag kom en endelig aftale om brugen af København Kommunes overskydende budgetmidler fra 2019 på plads og jeg er glad for at kunne fortælle, at nogle af pengene går til spejderhuset på Vandtårnsgrund.

I 2019 øremærkede Københavns Rådhus 4,6 mio. kr. til et nyt spejderhus til de blå ”Bellahøj 21st Barking”. Projektet er desværre i mellemtiden blevet udfordret i forhold til en vejadgang, der er blevet dyrere end den, der var forudsat i det oprindelige budget. Derfor stod spejderhuset, som har mere end 250 medlemmer, pludselig og manglede en pose penge for at kunne blive en realitet.

Bellahøj 21st Barking udfører en solid indsats ift. børn og unge på et område med stigende interesse. Der er et stort fokus blandt børn og forældre i Københavns Kommune på udendørs aktiviteter tæt på naturen, hvilket også er medvirkende til, at foreningen har omkring 100 børn på venteliste. Foreningen fortjener et tiltrængt skulderklap for det store frivillige arbejde, de lægger i lokalmiljøet.

Derfor synes jeg, det er fuldt berettet, at de manglende penge til vejadgangen til spejderhuset, gives fra København Kommunes overskydende budgetmidler fra 2019. På den måde er vi med til at sikre, at spejderhuset på Vandtårnsgrunden igen kan blive en realitet.