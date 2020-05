Største naturvidenskabelige talent i Danmark er fra Brønshøj

William Bille Meyling. Foto: presse

William Bille Meyling fra Brønshøj vandt hovedkonkurrencen i den nationale talentkonkurrence Unge Forskere

Af Erik Fisker

”Universel autonom graf-baseret billedsegmentering med næsten lineær gennemsnitskompleksitet”. Hvis man ikke lige fangede den, er det helt forståeligt, men det er faktisk titlen på det projekt, som i sidste uge gav 19-årige William Bille Meyling fra Brønshøj sejren i talentkonkurrencen Unge Forskere, som i år blev afholdt virtuelt. Her stillede han op for NEXT Sukkertoppen Gymnasium, der ligger i Valby.

Teknologi til selvkørende biler

Den avancerede titel dækker over en algoritme, der kan segmentere billeder i så høj hastighed, at de kan bruges i selvkørende biler, så de fx kan genkende en fodgænger. Idéen fik den unge gymnasieelev, da han tidligere på året skrev SOP-opgave (studieområdeprojekt, red.) i faget programmering.

– I efteråret udviklede jeg i forbindelse med min SOP-opgave en mindre algoritme, der kunne fjerne støj, altså det grynede, i billeder. Det er den algoritme, jeg har videreudviklet, så den nu kan segmentere billeder i realtid, hvilket er perfekt i forhold til selvkørende biler, der jo hele tiden skal optage, hvad der sker omkring dem, så de kan adskille fx fodgængere fra træer osv., forklarer William.

Overrasket over sejren

Projektet var så godt, at en af dommerne, som til dagligt er lektor ved Niels Bohr Instituttet, bl.a. udtalte, at mange hans elever ikke ville kunne kode på samme niveau som William. Sejren kom dog alligevel som en overraskelse for den unge gymnasieelev:

– Jeg havde bestemt ikke regnet med at vinde, for jeg stillede ikke op til konkurrencen med en forventning om sejren. Men som projektet skred frem, kunne jeg godt se, at det blev bedre og bedre, og jeg var da rigtig stolt af det endelige resultat, fortæller William.

Med sejren fulgte også 25.000 kr. og kvalifikation til to internationale Science-konkurrencer i henholdsvis Kina og Spanien, som det unge talent glæder sig til at dyste i senere på året.

Underviser: ”han kan blive det hele”

Det er ikke første gang, den unge Brønshøj-borger skal repræsentere Danmark internationalt. Sidste år blev han udtaget til det danske datalogi-landshold, som deltog ved OL i Baku i Aserbajdsjan, og på Sukkertoppen Gymnasium er stoltheden over den dygtige elev da også stor. Underviser Henrik Sterner, der var vejleder for William op til Unge Forsker konkurrencen, har kun lovord til overs for sin elev:

– Det her er 100 % Williams sejr. Det er simpelthen et imponerende projekt, han har leveret, og som dommerne også sagde, så er han allerede på et niveau inden for klassisk datalogi, som man normalt kun ser på universitetet. Jeg tror, han kan blive til det hele, hvis han fortsætter sin udvikling. Om det bliver inden for forskning eller iværksætteri, må tiden vise, men William har det, der skal til, mener Henrik Sterner.

Hvad det skal blive til, er hovedpersonen, som bliver student til sommer, dog endnu ikke helt sikker på:

– Jeg regner med at starte på datalogi på universitet, efter jeg er blevet student til sommer, men indtil videre holder jeg bare mine muligheder åbne, slutter William.