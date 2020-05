Sund take away i Mørkhøj

Michael Nyenstad i gang med grøntsagerne. Foto: gg

Efter mange år i restaurationsbranchen har Michael Nyenstad spist sin del af hurtig mad på skæve tidspunkter i en travl hverdag. I efteråret åbnede han derfor sin egen take away restaurant som laver den take away han selv vil servere for sin familie

Af Gitte Ganderup

Kok Michael Nyenstad er med egne ord en lang starut. Sådan en kropsbygning, som skal stå op i mange timer hver dag, kræver styrketræning for at ikke få ondt i ryggen.

Derfor har træning været en integreret del af hans liv i mange år. Og deraf opstod idéen med at fokusere på sund og fedtfattig mad, hvor man på pakken kan læse præcis hvor meget fedt, kulhydrat og protein der er i retten.

Der er mange i landets træningscentre som går op i deres træning og dermed også lægger vægt på at deres mad skal have den rette sammensætning og være af en god og næringsrig kvalitet. Derfor begyndte Sixpack Kitchen fra efteråret at fokusere på at levere måltider til træningscentrene, så den sunde aftensmad var sikret i en travl hverdag.

Det gik godt og træningscentre i hele landet fik leveret mad lige som mindre håndværkervirksomheder også begyndte at hente mad til at varme, når frokosttid nærmede sig.

Hen over vinteren var Michael og partneren Mads Sørensen desuden i færd med at lave en aftale med Ældre Sagen som også kunne se potentialet i velsmagende og sund mad til deres medlemmer.

Men så ramte covid19 landet og træningscentrene blev lukket.

Tid til maden

– Jeg vil gerne selv kunne lave noget hurtig mad efter en lang dag på arbejde og hvor min datter har været til tennis. Men det skal være sund og god mad, fortæller Michael.

Og den slags mad kræver tid. Lige præcis den ingrediens som der ikke er for meget af i de fleste familiers hverdag.

– Men så da coronaen kom, så vi pludselig hvor skrøbelig vores forretning er. For når folk ikke kan træne, kan de heller ikke hente vores mad, fortæller Michael på en bænk udenfor køkkenet på Mørkhøjvej.

Derfor fokuserer virksomheden nu i højere grad på at flere forskellige mennesker kan bestille retterne til en hjælp i hverdagen og få dem leveret, så der ikke opstår kø ved køkkenets udlevering.

– Der mange familier som bestiller maden og også lige får en bakke med til deres mormor. For vi prøver at lave menuerne så der er noget for alle, fortæller Michael mens kollegerne forbereder stroganoff i køkkenet.

I fedtet er smagen

Det er 28 år siden at Michael Nyenstad startede i kokkelære. Den 15-årige lærling havde flair for madlavningen og arbejdet i et restaurationskøkken. Da hans læretid var slut, sørgede hans chef for at han kom ind i et køkken i Frankrig. Derefter rejste Michael videre til Italien for at få mere erfaring.

Hjemme i Danmark igen arbejder Michael videre i en tid, hvor livet som kok ikke bar præg af en sund livsstil.

– Der blev ikke sparet på smørret og fløden, for det er jo der du kan runde af og hente en masse umami. Det var også dengang, hvor der var mange som drak i branchen, så det var generelt meget usundt, fortæller han.

Familielivet

Michael fik en datter og skulle have den travle hverdag til at hænge sammen med gode og næringsrige måltider til sin familie.

Et job som leder af en stor kantine gav en familievenlig hverdag. I kantinen lavede de mad i store mængder, som Michael også selv købte med hjem til familiens aftensmad.

– Men det var bare affodring. Maden smagte ikke sådan rigtig af noget, fortæller Michael og forklarer, at når der skal laves mad i meget store mængder, som i en kantine, er tilsmagningen sværere.

– Det skal for eksempel som regel oversaltes først. Ris suger eksempelvis rigtig meget smag, forklarer han.

Men det var svært at lave ændringer i en stor virksomhed og selvom Michael var glad for sin arbejdsplads og sine kolleger, sagde han alligevel ja, da hans ven og partner i Sixpack Kitchen spurgte om ikke det var på tide at de to skulle lave noget sammen.

– Så gik jeg her og rev vægge ned om aftenen i mens jeg gik på arbejde om dagen i kantinen.

Fedtfattigt kød

Hemmeligheden bag de mere fedtfattige retter er, at Michael vælger mere fedtfattige kødstykker lige som køkkenet koger deres egne bouilloner, så de er sikre på fylde i smagen.

– Når vi skal lave forloren hare som skal smage godt, skal der bacon ovenpå. Derfor drysser vi ristet bacon på toppen og blander en balanceret mængde af fedtet i farsen. På den måde sikrer vi smagen samtidigt med at vi kan holde fedtprocenten nede, siger han.

Det kræver at Michael bruger lang tid på at udvikle opskrifter og lave beregninger. Og det er der mange som har sagt til ham, at det kan ikke lade sig gøre for ham at lave de retter, bruge den tid og samtidigt få forretningen til at løbe rundt.

– Men for hver gang der er nogle som siger til mig, at det ikke kan lade sig gøre, kører jeg bare endnu mere på. Så det skal nok blive en succes.

Drømmen er at de 7-800 bakker mad som køkkenet laver om ugen bliver skruet op til 4-5000 portioner.