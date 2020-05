Tre gode råd til den perfekte bilferie

SPONSORERET INDHOLD: Inden vi ser os om, kommer sommeren. Og hvad skal vi så få sommeren til at gå med? De fleste danskere skal i løbet af sommeren arbejde, men for de fleste er der også tid til at holde lidt ferie undervejs.

Nu afhænger det meget af regeringen og om danskerne har kompetencerne til at holde sig væk fra hinanden, således at grænserne kan åbne op igen. Men det er dog svært at sige om bilferien kan gå helt ned til syden, eller om den skal gå fra København til Skagen.

Gør bilen køreklar

Det vigtigste element for en god biltur er, at bilen er klar til den lange køretur. Derfor kan det være smart inden afrejse at få tjekket om dæk, olie, bremser og lignende er klar til turen. Hvis der skulle være enkelte ting, der ikke er helt efter bogen, er der mulighed for at skaffe sig flere forskellige reservedele til bilen på automobildele24.dk.

Forbered turen med væske og spise

Når først bilen er klar til den lange køretur, er det vigtigt at få købt gode snacks ind. Hvis først ungerne bliver sultne midt på motorvejen, er det godt at have små snacks, man kan stille den lille sult med. Et godt råd er både at have noget sundt og nærende med, men måske der også skal være plads til et lille stykke chokolade eller to. Og så skal man selvfølgelig også sørge for at have lidt væske klar.

Underholdning til hele turen

En af de ting der kan underholde børnene i lang tid, er diverse spil på tablets, telefoner eller lignende, men hvis du ikke synes, at børnene skal sidde med hovedet nede i telefonen hele vejen, kan det være en god idé at læse en bog højt for børnene eller måske endda lave en quiz om, hvem der ser flest røde, blå eller gule biler på vejen. Og så burde I ellers være klar til at indtage de mange kilometer i bilen, uden de værste skænderier på bagsædet.