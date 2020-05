Ungdomsbrandkorpset løfter de unge og fremmer integrationen

De unge brandkadetter får instruktion af en erfaren redder. Foto: Bjørn Nielsen

81 unge fra udsatte områder i København og Frederiksberg har i løbet af det seneste år været gennem et forløb som brandkadetter. Indsatsen viser flotte resultater, viser en ny undersøgelse

Af Erik Fisker

Ungdomsbrandkorpset er Hovedstadens Beredskabs særlige tilbud til udsatte unge mellem 13 og 17 år. Under mottoet ”Mod, respekt og disciplin” bliver de unge undervist i brandslukning, førstehjælp og andre brandmandsfærdigheder. Tiden i Ungdomsbrandkorpset styrker de unge i forhold til deres personlige og sociale udfordringer, gør dem mere uddannelsesparate og til gode rollemodeller for andre unge. Det er konklusionerne i en ny evaluering fra Center for Interkulturel Dialog.

– Såvel forældre som skolelærere og andre fagfolk oplever, at de unge gennemgår en markant udvikling. Vi taler her om unge som tidligere kan have haft svært ved at finde sig til rette socialt eller i skolen. Men i fællesskabet med hinanden og de voksne instruktører i Ungdomsbrandkorpset får de mere selvtillid, ser at forskellighed er en styrke og at alle er gode til noget, forklarer antropolog Marianne Nøhr Larsen, der står bag undersøgelsen.

Pladsen i Ungdomsbrandkorpset bliver de unge tilbudt og indstillet til i samråd med forældrene, skolen, SSP og børn- og ungecenteret, som har set indsatsen virke på andre unge.

Flere unge vil være brandkadetter

I 2019 blev der uddannet 81 nye brandkadetter, og mere end 90 pct. af de unge gennemførte forløbet på to ugers uddannelse i brandmandsfærdigheder. Men mange flere unge, som vil have gavn af indsatsen, vil gerne have en plads. Hovedstadens Beredskab har derfor en ambition om at udvide antallet af pladser og samarbejdet til flere kommuner. Samtidig håber Ungdomsbrandkorpset på en ny bevilling fra Københavns Kommune, da pengene til projektet udløber i 2020.

– Det er vigtigt for os, at være med til at bidrage til en positiv udvikling i byens udsatte boligområder. Vi har en særlig mulighed for at præge de unge i en positiv retning med nye kompetencer og det unikke fællesskab, som de unge bliver en del af sammen med vores dedikerede instruktører og brand- og ambulancefolk. Den indsats håber vi at kunne fortsætte med, siger Cecilie Lillelund, forebyggelseschef i Hovedstadens Beredskab.

Efter sommerferien skal politikerne i Københavns Borgerrepræsentation i forbindelse med budgetforhandlingerne tage stilling til om Ungdomsbrandkorpset, som har eksisteret siden 2011, fortsat skal støttes.