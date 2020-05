Unge i Tingbjerg tager skraldet

Ung lommepengejobber samler affald mellem de gule huse i Tingbjerg. Foto: Reinout Cornelis Bosch

Positive kommentarer, smil og hilsner møder de unge mennesker, som i disse dage samler skrald i deres boligområde, på stier og på legepladser for at tjene lommepenge

Af Line Falk Tranberg

Gadeplansmedarbejderne fra Socialforvaltningens opsøgende enhed NY START, Reinout Cornelis Bosch og hans kollega Frederik Nylev, tilbyder også under almindelige omstændigheder lokale unge småjobs i bydelen, både for at aktivere og motivere de unge og gøre dem klar til at få et rigtigt job eller fritidsjob.

Indsatsen hedder ”lommepengeprojektet” og har siden 2018 fået penge fra Tingbjerg-Husum Partnerskab og SSP til at finanserne lommepengene. Målene er blandt andet at styrke de unges selvtillid, vise dem positive fællesskaber og give dem en oplevelse af at de kan forandre deres omgivelser.

Ny tid – ny arbejdsform

I starten af nedlukningen af Danmark, var lommepengeprojektet i Tingbjerg, lige som resten af byens aktiviteter lukket ned. Men efter nogle uger blev det klart for gadeplansmedarbejderne, at de unge meget gerne ville i gang igen og de begyndte at efterspørge lommepengetjanser.

– Vi kom hurtigt på ideen om at samle skrald i området, fordi det var noget af det, der på flere niveauer, gav alle mest mening. Alle forholdsregler set i forhold til smitterisiko kan nemt overholdes. De unge opholder sig 2 personer i samme område og tit med meget mere end 2 meters afstand, mens de fjerner affald med handsker og grabbere, fortæller Reinout Cornelis Bosch.

Udskiftning i arbejdshold

Lommepengeprojektet har ifølge Reinout Cornelis Bosch også kørt rigtig fint op til nedlukningen. På årsbasis har gadeplansteamet haft ca. 25-30 unge ansat i korte eller længere perioder.

Dog er de begyndt at nærme sig et punkt nu, hvor mange af de unge, som er tilknyttet, er ved at være 17-18 år og begynder at få rigtige jobs. – Det kalder snart på en udskiftning. Vi vil gerne hjælpe de unge, som har svært ved at få andet fritidsjob. Vi kan lære dem om blandt andet punktlighed. Nogle gange må de lære det på den hårde måde, hvor vi trækker dem i løn for hver 5 minutter, de kommer for sent. Og det virker ret godt, fortæller Reinout Cornelis Bosch.

Arbejdsopgaver søges

De unge tilbydes under normale omstændigheder en række forskellige arbejdsopgaver lige fra byggeprojekter til omdeling af flyers.

– De unge vil helst arbejde med redskaber og værktøj på værkstedet. Jo større redskaber jo sjovere er det for dem. De er glade for at bygge ting – igen jo større jo bedre. Og så bliver de også ekstra motiverede, når de får nye arbejdsopgaver og skal prøve nye arbejdsmetoder af, fortæller Reinout Cornelis Bosch og opfordrer især foreninger til at kontakte ham, hvis de mangler hjælpende hænder til et projekt. Kontakt til Reinout på tlf. 29773234.

FAKTA

Lommepengeprojektet er en del af Tingbjerg-Husum Partnerskabs Tryghedsplan, hvis formål er at reducere kriminaliteten og øge trygheden i området.

Målgruppen er udsatte og kriminalitetstruede unge mellem 12-24 år.