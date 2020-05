Valg til Ældrerådet i oktober

I perioden 9. oktober til 30. oktober skal der afholdes ældrerådsvalg i Københavns Kommune.

Af Erik Fisker

I perioden 9. oktober til 30. oktober skal der afholdes ældrerådsvalg i Københavns Kommune. Valget afholdes som brevstemmevalg, hvor vælgeren får mulighed for at stemme digitalt eller på en fremsendt stemmeseddel. Valget til ældrerådet skal afholdes hvert 4. år, og alle kommuner har pligt til at oprette et ældreråd, der skal høres af de kommunale politikere i spørgsmål, der har med ældre at gøre. I København har rådet 25 medlemmer, og alle der er fyldt 60 år og har fast bopæl i København har valgret og er valgbare. / EF