Velkommen tilbage

Mandag morgen stod to borgmestre, en skoleleder og klasselærerne parat på Tingbjerg Skole for at byde eleverne i 6.-9. klasse tilbage på skolebænken og kammeraterne. Det var en god dag for eleverne, der siden den 16. marts ikke kunne komme på skolen, men blev undervist over internettet. - Det har været mærkeligt at være hjemme. Jeg har savnet skolen og glæder mig over at komme tilbage, sagde en glad dreng fra 8. klasse til overborgmester Frank Jensen, der tog imod eleverne ved indgangen.

Det var den helt store gensynsglæde på Tingbjerg Skole, da eleverne i de store klasser i mandags igen indtog skolen, hvor de blev modtaget af lærere, skoleleder Marco Damgaard, overborgmester Frank Jensen og skole- og ungdomsborgmester Jesper Christensen. De stod i skolegården, hvor de lidt betuttede elever fra 8. a oplevede en sjælden velkomst.

I løbet af ugen vil alle københavnske skoler have åbnet dørene for 6.-9. klasse, der i gennemsnit vil få undervisning på skolen i 21 timer. På Tingbjerg Skole tilbydes dog undervisning 5 timer om dagen, dvs. 25 ugentlige timer. Undervisningen vil for de fleste klasser især være koncentreret omkring fagene dansk, matematik og engelsk.

For 9. klassernes vedkommende er afgangsprøverne aflyst, og i stedet anvendes årskaraktererne som prøvekarakter. Derfor gives årskaraktererne først umiddelbart før sommerferien.

Afventer nye retningslinjer

– Vi er rigtig glade for at se vores elever igen i skolen. Det er først en rigtig skole, når alle er her, fortæller skoleleder Marco Damgaard, og han tilføjer at den har været en fornøjelse at se, at alle har været aktive i forbindelse med den digitale fjernundervisning, der har været tilrettelagt af skolens lærere.

Eleverne i 8. a startede dagen med klassens time, hvor klasselæren bød velkommen og introducerede de 18 elever til hygiejne og forholdsregler i den nye skoledag – også med behørig afstand.

Næste skridt er at afvente, at der i starten af juni kommer nye retningslinjer fra undervisningsministeriet, om hvordan skolerne skal forholde sig under coronakrisen.

Tingbjerg Skole har 527 elever, heraf er 85,2 % tosprogede Politikerne på Københavns Rådhus har for nylig besluttet at foretage fremrykning af en helhedsrenovering af Tingbjerg Skole

