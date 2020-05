Vil se på mulige aktiviteter på Friluftsscenen

Et stort flertal i Kultur- og Fritidsudvalget på Københavns Rådhus har besluttet, at forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser skal undersøge forholdene og mulighederne for kulturaktiviteter på Bellahøj Friluftsscene

Af Erik Fisker

Beslutningen blev truffet på baggrund af et forslag, hvor motiveringen for forslaget var at sikre at det nye flotte og renoverede scenerum også bliver brugt til kunst af højeste niveau. Kun Liberal Alliances repræsentant i Kultur- og Fritidsudvalget stemte imod forslaget, med den begrundelse at politikere ikke skal være smagsdommere eller detailstyre kulturaktiviteter på en given scene.