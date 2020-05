Københavns Politi forlænger fire visitationszoner

Politidirektøren i København har besluttet at forlænge visitationszonerne på Amager, Frederiksberg, Nørrebro og i Husum indtil den 15. maj 2020 kl. 18.

Af Erik Fisker

OPDATERING:

På baggrund af en aktuel konflikt mellem to kriminelle grupperinger etablerede Københavns Politi den 4. april 2020 tre visitationszoner på henholdsvis Frederiksberg, Nørrebro og i Husum.

Den 8. april blev visitationszonen i Husum udvidet, og yderligere en zone blev etableret på Amager.

På baggrund af den systematiske indsamling af politimæssige oplysninger er vurderingen, at konflikten mellem de to kriminelle grupperinger fortsætter, og at der er anvendt våben, herunder skydevåben.

Derfor har politidirektør i København, Anne Tønnes fredag den 1. maj 2020 besluttet at forlænge samtlige fire visitationszoner.

Københavns Politi har fra lørdag den 4. april indført visitationszone i dele af blandt andet Husum frem til den 17. april, kl. 18.

Baggrunden for visitationszonen ligger i episoder fra henholdsvis den 19. og 27. marts. Den seneste episode fandt sted fredag den 27. marts på Gadelandet, hvor en 22-årig mand blev ramt af skud, og hvor der kort efter skete en forsætlig påkørsel af en 24-årig mand, der senere afgik ved døden. I den forbindelse er der sket varetægtsfængsling af en 23-årig mand, der foreløbig er fængslet i 4 uger – sigtet for drabet på den 24-årige.

– Vi opretter visitationszonen, da det er vurderet, at der er en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger. Vurderingen er, at konflikten har resulteret i hændelser, hvor der er anvendt skydevåben, og hvor en person er afgået ved døden efter at være blevet påkørt. I sidstnævnte sag har vi fået varetægtsfængslet en person i foreløbig 4 uger, siger chefpolitiinspektør i Københavns Politi, Jørgen Bergen Skov.

Visitationszonen på Frederiksberg er et område omkring Lindevangsparken og Finsensvej, og på Nørrebro et område mellem Jagtvej og Søerne. I Husum er zonen afgrænset af blandt andet Åkandevej – Kildebrøndevej – Husumvej – Veksøvej – Stenløsevej – Islevhusvej – Marbjergvej – Mørkhøjvej – Vestvolden (til Åkandevej).

Udvides 8/4 til også at gælde: Vestvolden – Frederikssundsvej – Kagså – banelegemet – Islevhusvej – Stenløsevej – Veksøvej – Husumvej – Kildebrøndevej – Åkandevej – Vestvolden.

Formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben eller sprængstof.

Politiet har siden 2004 kunnet oprette visitationszoner, hvor de, uden konkret mistanke, kan foretage stikprøvevisitationer af personer, af personers ejendele, samt af biler, der befinder sig inden for zonen.