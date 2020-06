3,76 mio. besøg på bibliotekerne

En redegørelse om bibliotekerne i Københavns Kommune viser, at der sidste år var 3,76 mio. besøg, og at udlånet af fysiske bøger var på niveau med udlånet i 2018.

Af Erik Fisker

En redegørelse om bibliotekerne i Københavns Kommune viser, at der sidste år var 3,76 mio. besøg, og at udlånet af fysiske bøger var på niveau med udlånet i 2018. Børnebøger udgør næsten halvdelen af disse udlån. I Brønshøj havde biblioteket i 2019 184.000 besøg, Husum Bibliotek 63.000 og Tingbjerg Bibliotek 93.000 besøg. Udlånet af digitale bøger er steget fra 2018 til 2019 steget med 35 %. Redegørelsen fremhæver i øvrigt, at attraktive fysiske rammer skaber flere besøg!