Årets første studenterhuer på Nørre G

Foto: Carol Munkers

Mandag i sidste uge var de første elever oppe i deres sidste – og eneste – mundtlige eksamen

Af Erik Fisker

– I år er alting lidt anderledes på Nørre G, men vi gør vores for at holde fejringen af de nye studenter så festlig, som ’det plejer’ at være, fortæller Carol Munkers, IB secretary på Nørre G på Mørkhøjvej.

– Derfor fejrede vi mandag de første elever fra 3.g, der blev færdige med deres eksaminer. Michal Salemi 3b, Lukas Møller 3c, Adrian Revitz 3d, Amalie Forum 3k og Alasow Nur Abdille 3m var de første fem på deres årgang, som var oppe i det mundtlige forsvar af deres SRP (Studieretningsprojekt). Efter eksamen kom de traditionen tro med i flaggården for at hejse flaget med rektor, siger Carol Munkers.

Familien er normalt stor del af fejringen, men også det har corona-forbeholdene sat stop for. På Nørre G er man dog så heldig, at det var muligt at arrangere coronavenlige forhold, så familierne i begrænset omfang – og med afstand – kunne fejre deres unge studenter uden for selve skolebygningen.

– Alt i alt blev det en festlig start på eksamensafslutningerne, som kommer til at foregå til og med den 19. juni, og vi glæder os over myndighedernes ændringer i retningslinjerne, så vi nu også kan give studenterne og deres forældre en god afslutning med den bedst mulige dimission lørdag den 27. juni, slutter Carol Munkers.