Ældre fik pinsedag med sang

Kurt Dahl synger for beboerne på Luoise Marie Hjemmet - på behørig afstand. Foto: privat

Pinsedag sang den lokale tenor/baryton Kurt Dahl for beboerne på plejehjemmet Louise Marie Hjemmet i Svenskelejren og bagefter for beboerne i Utterslevgård.

Af Redaktionen, redigeret

Det var Bellahøj Kirke, der stod for arrangementet. På Louise Marie Hjemmet fulgte beboerne for en sikkerheds skyld blot med fra vinduerne. I Utterslevgård sad flere nede i haven, og der var også nogle, der havde indrettet sig med en god frokost som optakt til mini-koncerten.

Kurt Dahl sang først to kendte pinsesalmer, I al sin glans nu stråler solen og Det dufter lysegrønt af græs. Sognepræst Johanne Haastrup præsenterede Kurt og salmerne, og sluttede ’den kirkelige del’ af med et fælles fadervor. Derefter var der givet fri til den mere muntre og underholdende del, som bestod af først et potpourri af de kendte sange fra Morten Korch-filmene, f.eks. Er du dus med himlens fugle, så fulgte Liva Weels Glemmer du, og Kaj Munks Den blå Anemone – og til ekstranummer Kammerat, er du klar!

Kurt Dahl sang for glade tilhørere, og der var en god og hyggelig stemning begge steder i det dejlige solskinsvejr.

jh