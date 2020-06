Affald samlet ind i Husum Bypark A long cigarette butt thrown at the curb; seen at ground level. The cigerette is lying in some sand together with some dried stems of weed.

Det er ikke alle, der tilsyneladende ved, at cigaretskodder skal i en affaldsbeholder. Foto: colourbox

Lokale borgere var gået sammen om en fælles sag, på tværs af bydele og skralde-grupper, nemlig at fjerne skrald fra gader og stræder, og Brønshøj- Husum var ingen undtagelse. Lørdag morgen i forrige uge samledes en lille flok i Husum Bypark, for at bruge et par timer på at samle affald.

Af Erik Fisker