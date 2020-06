Affaldsindsamling i mosen

Der har i den seneste tid været rigtig mange besøgende i mosen, og det har desværre også betydet at der er efterladt en del skrald. Så derfor inviterer Miljøudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg til at deltage i affaldsindsamling i Utterslev Mose og langs Vestvolden søndag den 14. juni – hele dagen.

Af Erik Fisker

Miljøudvalget opfordrer til at man samler affald, hvor man synes det trænger til oprydning.

Der kan desværre ikke laves en uddeling af udstyr, men der opfordres til at bruge handsker, når man samler affald.

Der er mulighed for at aflevere det indsamlede skrald på én af fem opsamlingssteder der er placeret rundt om mosen. Herefter kommer Teknik- og Miljøforvaltningen i København og henter det. Der er særlige poser på opsamlingsstederne man kan hente til at samle skrald i eller aflevere sit indsamlede skrald i.

Man kan også deltage i fotokonkurrencen, som kører både på Instagram og på Facebook. Her kan lægges fx et billede af de steder, man samler skrald eller det sjoveste eller mærkeligste man finder.

Der udtrækkes to vindere, der hver vinder et signeret tryk af en af mosens fugle lavet af Michael Petersen der igennem årtier har lavet Zoo’s plakater og er i gang med at udarbejde Utterslev Moses helt egen naturformidling på de nye skilte, der forventes opsat sidst på året.

Se mere på: https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk