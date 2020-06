Aftentur til Utterslev Mose

Nu kan man igen tage på aftentur med Dansk Vandrelaug. Man mødes ved Emdrup Station, tirsdag den 30. juni, kl. 19.05 og går en dejlig tur

Af Erik Fisker

Nu kan man igen tage på aftentur med Dansk Vandrelaug. Man mødes ved Emdrup Station, tirsdag den 30. juni, kl. 19.05 og går en dejlig tur gennem Utterslev Mose og langs Vestvolden til Husum Station. Det er Tom Hansen, der viser vej på den ca. 8 km lange tur, der slutter ca. kl. 21.30. Alle er velkomne, men hvis man ikke er medlem af Dansk Vandrelaug koster det 30 kr. at deltage.

For at overholde myndighedernes krav til, hvor mange man må gå samlet, skal der ske tilmelding til turen på dvl.dk.