Bedre cykelstier er win-win for klima og byudvikling

Det er godt for klimaet, hvis flere københavnere vælger at cykle. Og det er godt for byudviklingen Tingbjerg og Husum, hvis bydelen knyttes trafikalt bedre sammen med resten af byen.

Af Laura Rosenvinge

Af Laura Rosenvinge, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet

Det er godt for klimaet, hvis flere københavnere vælger at cykle. Og det er godt for byudviklingen Tingbjerg og Husum, hvis bydelen knyttes trafikalt bedre sammen med resten af byen. De to ting kan heldigvis forenes på smukkeste vis med de cykel- og stiprojekter, som Københavns Borgerrepræsentation har godkendt for nyligt.

Når projekterne står færdige, så er der nemlig etableret en stiforbindelse fra Farumruten ad Langhusvej til Ruten, der undervejs også forgrener sig i en forbedret cykelforbindelse langs Gavlhusvej og Terrasserne til Ruten. Og så skal Husumforbindelsen binde den nordlige og sydlige del af Husum bedre sammen. Det gør en konkret forskel i hverdagen for mange fodgængere og cyklister i området, der både kan se frem til bedre forbindelser og højere trafiksikkerhed, fordi der bl.a. anlægges nye vejbump.

Alt i alt er det med til at fremme byudvikling i Tingbjerg og Husum, samtidig med at det gør cyklen til et lidt nemmere valg. Det er en win-win-situation for vores bydel og klimaet.