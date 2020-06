Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Heldigvis kan vi efterhånden se, at Corona-krisen langsomt slipper sit tag, og de flestes dagligdag begynder så småt at minde om en normal én af slagsen. Det er glædeligt, men for mange sårbare og ekstra udsatte borgere er dagligdagen stadig ikke den samme, og vil ikke være det et stykke tid endnu.

Af Trine Madsen (A), ordfører for Sundhed og Omsorg i Borgerrepræsentation

Heldigvis kan vi efterhånden se, at Corona-krisen langsomt slipper sit tag, og de flestes dagligdag begynder så småt at minde om en normal én af slagsen. Det er glædeligt, men for mange sårbare og ekstra udsatte borgere er dagligdagen stadig ikke den samme, og vil ikke være det et stykke tid endnu. Derfor glæder det mig rigtig meget, at vi i forbindelse med overførselssagen på Københavns Rådhus, hvor vi fordeler overskydende midler fra forrige år, har fundet næsten 20 mio. kr. til hjælpepakken til forebyggelse af mistrivsel og ensomhed blandt vores ældre medborgere.

Det har været vigtigt for S, at flest mulige får gavn af initiativerne i hjælpepakken og bliver hjulpet ud af ensomheden. Derfor er jeg glad for, at S har fået hjælp til byens mange ældreklubber med. Klubberne er vigtige samlingssteder og fællesskaber, der har betydning for ikke bare fysisk og mental sundhed, men forebyggelse af ensomhed, og mange har savnet aktiviteterne. Med aftalen sikrer vi klubbernes økonomi, og vi giver dem en hånd til at genåbne sikkert for aktiviteterne, herunder hjælp til udendørsaktiviteter.

For vores beboere, der bor på plejehjem, støtter vi med mere end 8 mio. kr. til digitale løsninger. Herunder har vi indkøbt flere tablets til de ældre, så de har mulighed for at komme i kontakt med deres pårørende, i en tid hvor besøg stadig er en begrænset mulighed. Det er et enormt tab for den ældre pludselig ikke at kunne modtage besøg længere, og derfor har det netop været en prioritet for os at sikre, at kommunikationen stadig er mulig.

Derudover har vi afsat midler til mere personale for den ældre, så der er tid til mere nærvær og samtale i en mindre tryg tid, end vi kender den. Det er en aftale i skyggen af Corona. Og det har været vigtigt for S at finde en løsning, der sikrer de ældres trivsel – nogle af vores mest sårbare medborgere i denne tid.