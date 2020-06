BK Union fortsætter i Danmarksserien

Spillerne fra BK Union (i røde trøjer) er allerede nu i gang med forberedelserne til at spille i Danmarksserien i næste sæson. Foto: BK Union

På grund af coronapausen har Dansk Boldspil Union (DBU) suspenderet nedrykningen fra Danmarksserien. Det er man glade for i BK Union

Af Henrik Hvillum

I den senere tid er der kommet afklaring på afslutningen af de forskellige fodboldrækker i Danmark. Den sidste række, der manglede en udmelding på, var Danmarksserien, da den markerer overgangen mellem lokalunionerne og DBU.

Nu er det dog meldt definitivt ud, at turneringnen afblæses og nedrykningen annulleres. Rækkens 1’er og 2’er – AB Tårnby og Karlslunde – kommer dermed til at spille to direkte kampe om oprykning til 2. division. Det skriver BK Union på sin hjemmeside.

Sportschef Mads Andersen siger:

– Det har været nogle nervepirrende uger, hvor jeg mange gange dagligt har været inde og orientere mig på dbu.dk for en udmelding om Danmarksserien. Min frygt var, at man ville afblæse turneringen og bibeholde nedrykning. Baseret på de beregninger, som jeg har kunne lave, ville det have betydet, at vi var rykket ud, hvilket jeg ikke syntes ville have været retfærdigt set ud fra en sportslig vinkel. Nu er der kommet en pragmatisk løsning, der gør, at vi kan se frem mod næste sæson, siger han.

Ser frem mod næste sæson

Dermed er nedrykningen undgået, og derfor kan man allerede nu se frem mod næste sæson, som ventes at komme i gang i slutningen af august.

– Det bedste havde naturligvis været at spille sæsonen færdig, hvilket jeg er overbevist om også ville have betydet, at vi ville redde os. Det er også ærgerligt, at Morten Vinther og trænerteamet nu har stået i spidsen for holdet for sidste gang, de har om nogen fortjent en flot afsked med sejre, overlevelse og tilskuere på Genforeningspladsen!”

Morten Vinther træner dog fortsat Danmarksserieholdet, der i øjeblikket holder sig igang på træningsbanen, så de er klar til opstarten på den kommende sæson.