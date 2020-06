Mads Faber (th) overrækker præmien til Jeanette Christiansen og Søren Hansen fra Husum Vænge. Foto: privat

I sidste uge var leder af Frivilligcenteret på Energicenter Voldparken, Mads Faber Henriksen, forbi Husum Vænge med en gang boller i karry – som præmie.

Af Erik Fisker

Frivilligcentret startede efter Corona-nedlukningen en konkurrence for at anerkende de frivillige og kreative indsatser, der piblede frem i lokalområdet i en svær tid. EnergiCenter Voldparken modtog mange gode nomineringer på folk og grupper, som har gjort en positiv forskel for andre. – At vælge en vinder, har ikke været nemt, siger Mads Faber Henriksen.

– Alle nominerede er super gode kandidater og viser, at mange har gjort en frivillig indsats for at hjælpe naboer og folk, som de slet ikke kender.

Vinderne blev de gode folk i Husum Vænge, der blev præmieret med en kurv med Take Away-boller i karry fra Det Økologiske Folkekøkken og lidt godter. Kurven blev overrakt til initiativets ophavskvinde Jeanette Christiansen samt Søren Hansen og afdelingsbestyrelsen fra Husum Vænge. Med kurven fulgte et stort tillykke til alle fra Husum Vænge, der har arrangeret hyggelige udendørskoncerter med harmonikaspillere og lirekassemænd, som deres beboere har kunnet nyde fra en vinduesplads.

EnergiCenter Voldparken lukkede for foreningsaktiviteter i marts pga. Corona. Udflytterbørnehaverne er kommet tilbage og foreningshuset bruges nu af Husum Skole til nødundervisning for 4. klassetrin. Det Økologiske Folkekøkken og Frivilligcentret har med succes omlagt det populære folkekøkkenet til Take Away.