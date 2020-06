Brødrene Nielsen (1:3) – Knaldrød solopgang

Et nærmest ikonisk fotografi af de tre brødre i en stille stund under Den Spanske Borgerkrig. Fra venstre ses Kai, Harald og Aage – alle interesserede læsere af den kommunistiske avis ”Arbejderbladet”, sendt fra Danmark.

Af Kaare Vissing

Berømte brødre

I deres unge år var de tre brødre Harald, Kai og Aage Nielsen (født i henholdsvis 1912, 1915 og 1918) sammen med deres bedste ven, Hans Petersen (Spanien-Hans) berømte for deres ukuelige mod – først som de første danskere i kampen mod general Franco under Den Spanske Borgerkrig og siden som pionerer i modstandskampen under Besættelsen (medstiftere af KOPA, siden kaldet BOPA). Deres standpunkt for kommunismen havde de fra deres far, smeden Carl Villiam Nielsen (født i 1881).

I 1910-erne var han glødende tilhænger af syndikalismen – en strømning inden for arbejderbevægelsen, der var mere radikal end Socialdemokratiet, som ønskede at nå sine mål gennem parlamentarisme og reformer. Syndikalismen i Danmark organiserede sig i 1910 som Fagoppositionens Sammenslutning, der i 1921 var med til at danne Danmarks Kommunistiske Parti.

At de tre lyshårede brødre med deres sporty udseende siden gjorde sig smukt bemærket blandt en række mørkhårede skønheder i det spanske er en side af sagen. Men for deres dødsforagt gjorde de sig tillige bemærket hos den ledende tyske spaniensfrivillige Hans Beimler, der ville skrive en bog om dem – men da han faldt i Spanien, blev bogen aldrig realiseret. Og den store norske digter, Nordahl Grieg (1902-1943), der var krigskorrespondent i Spanien, skrev smukt om dem og kaldte deres indsats for ”eksemplarisk” (Nordahl Grieg faldt i kampen mod Tyskland i december 1943).

Heldigvis – men noget sent – blev der i 2014 ristet en velfortjent rune for dem ved forlaget Nemos udgivelse af bogen ”Brødrene Nielsen – breve fra Den Spanske Borgerkrig”. Bogen bygger på en omfattende korrespondance mellem brødrene i det krigshærgede Spanien og den bekymrede familie hjemme i ”andedammen” Husum – bogen er krydret med et væld af fotografier.

De unge år

Moderen, Antonie Nielsen (født 1889), var en hårdt arbejdende kvinde, der i perioden 1911 –1930 fødte ni børn. Sine første mange år boede familien i en 2-værelses lejlighed i Skyttegade på Nørrebro, men i 1927 flyttede den ind i et lille hus på Haraldstedvej 13 i Husum. Efter at Brønshøj og Husum var blevet indlemmet i Københavns Kommune i 1901, ændredes de to områder fra landsbyer til ydre bydele i hovedstaden – Husum dog noget senere end Brønshøj.

Således åbnede Husum Skole først i august 1930. Det vides, at Harald og Kai begge gik ud af skolen som 14-årige, og det er nærliggende at tro, at Aage gjorde det samme. Han har derfor næppe gået på Husum Skole i mere end to år (1930-1932), men altså længe nok til, at skolen siden kunne mindes ham som en af sine helte.

I midten af 30’erne blev det til en række hårde kampe mellem unge kommunister og unge nazister. Under et ”slag” i Buddinge blev Harald såret. Men det afskrækkede ikke de tre brødre for sammen med Hans Petersen at cykle af sted den 22. august 1936 til det, der var værre: Borgerkrigen i Spanien. Efter adskillige genvordigheder nåede de fire fyre Spanien midt i måneden derpå.

Den 20. september skrev Harald fra Barcelona hjem til familien i Husum blandt andet: ”Kai og jeg var en tur inde i Barcelona i går. Ja, jeg skriver inde, for kasernen ligger i en forstad som Brønshøj.” Snart meldte den moderne krigsførelse sig dog med al sin gru – berømmelsen kunne tage sin begyndelse.

Efterlysning

Efter 2. Verdenskrig, men hvornår ved jeg ikke, drev den ældste, men længstlevende af de tre brødre, Harald Nielsen (død 1989), i mange år en kaffebar i Brønshøj. Jeg er meget interesseret i at høre nærmere om denne og dens daværende indehaver. Henvendelse bedes ske via Brønshøj-Husum Avisens journalist Erik Fisker (ef@bha.dk).