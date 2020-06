Brønshøj-borger kan blive Danmarks bedste underviser

Frits Edslev underviser i blandt andet kemi. Foto: NEXT

Gymnasieunderviser Frits Edslev er i finalefeltet til Politikens Undervisningspris 2020

Af Erik Fisker

Godt 2000 indstillinger er i år sendt ind til Politiken i forbindelse med avisens årlige undervisningspris. I forrige uge blev femten undervisere udvalgt blandt de mange indstillinger, her iblandt fem i gymnasielærerkategorien, hvor en hovedpris og to specialpriser er i spil.

62-årige Frits Edslev fra Brønshøj er blandt de udvalgte. Han underviser til dagligt i kemi og matematik på NEXT Vibenshus Gymnasium på Østerbro, hvor han har arbejdet i 15 år. I alt har han 28 års erfaring som gymnasieunderviser.

Tålmodig og god til at få alle med

Politikens Undervisningspris har eksisteret siden 2013, og Frits Edslev har stort set været indstillet hvert år. Det er eleverne, der i første omgang indstiller underviserene til prisen, og på Vibenshus Gymnasium er der blandt eleverne ingen tvivl om, hvorfor Frits Edslev gang på gang bliver indstillet og nu i år endelig er at finde blandt de sidste fem nominerede:

– Når du starter på skolen, så ved du med samme, hvem Frits er, for alle taler om, at han er en de bedste lærere på skolen, fortæller elev på Vibenshus Theodor Guldager-Schmidt og fortsætter:

– Han er god til at relatere til os unge og forstår, hvordan han skal få alle med i undervisningen. Derudover er han meget tålmodig og bliver aldrig irriteret over at skulle forklare noget flere gange, hvis man har brug for det.

Glad og stolt, men også lidt forlegen

Selv er hovedpersonen stolt og beæret over nomineringen, som dog også har givet anledning til en smule ærefrygt:

– Det er jo en stor ære, og jeg bliver da rigtig glad for, at jeg gør en forskel for eleverne, men samtidig tænker jeg da også ”jamen er jeg virkelig så god en underviser?”, fortæller den erfarne underviser og fortsætter:

– Altså, jeg synes da, at jeg er en god underviser, men når jeg ser på mine kollegaer her på Vibenshus Gymnasium, så er der jo nogle af dem, som har et endnu større klaviatur af undervisningsmetoder og diktaktiske midler at spille på. Derfor gør nomineringen mig en smule forlegen, da jeg ikke nødvendigvis ser mig selv som en unik god underviser, forklarer Frits Edslev.

Går man den beskedne underviser lidt på klingen, vil han gerne give et bud på, hvorfor han nyder stor respekt fra både elever og kollegaer på gymnasiet.

– Det er selvfølgelig vigtigt at have sin faglighed på plads, men min erfaring er, at den personlige relation til eleverne måske er det allervigtigste. Hvis man kan tale med dem om deres glæder, problemer og bekymringer og kan bringe det med ind i undervisningen, så kan de løfte sig både fagligt og socialt, forklarer Frits Edslev.

Politikens Undervisningspris uddeles den 12. august.