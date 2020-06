Dårlig balance sender seniorcyklister i asfalten

Cykler med lav indstigning er både til kvinder og mænd. Foto: Rådet for sikker Trafik

Knap hver 10. cyklist over 65 år er væltet på cyklen. En ny kampagne opfordrer seniorer til at se kritisk på, om de har den rette cykel. Mange ulykker kan undgås, hvis flere vælger en cykel med lav indstigning, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

Af Erik Fisker

Kampagnen opfordrer seniorerne til at blive ved med at cykle så længe som muligt, men også til at flere dropper den klassiske cykel med en midterstang. I stedet kan mange med fordel skifte den ud med en cykel med lav indstigning. Det vil gøre cykelturen mere sikker og tryg.

I en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden svarer knap hver 10. cyklist over 65 år, at han eller hun er faldet på cyklen inden for det seneste år. Den største enkeltforklaring er på grund af balancen. Omkring halvdelen af dem, der faldt på cyklen, fik skader ved uheldet.

– Et fald på cyklen kan have store konsekvenser. En brækket hånd, arm eller hofte kan tage lang tid at genoptræne, og det kan betyde store begrænsninger for den enkelte. Så det er vigtigt, at flere seniorer bliver klar over, at en cykel med lav indstigning kan gøre deres cykeltur mere sikker og tryg og forebygge fald, siger René Højer, områdechef i TrygFonden.