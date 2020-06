Dadler til alle

Uddeling af dadler på Ruten i Tingbjerg. Foto: Hamza Malik

- Hej! Vil du have nogle gratis dadler til at bryde fasten i aften, spørger Mona Ashraf, som sammen med resten af Tingbjerg Ungefællesskab delte dadler ud i Tingbjerg

Af Erik Fisker

Fra den 24. april til den 23. maj var det ramadan for muslimerne. Måneden, hvor man faster fra solopgang til solnedgang, og i år var ramadanen for de fleste foregået meget anderledes. Forebyggelse af coronasmitte betød, at man ikke kan mødes i større forsamlinger, og det medførte, at både den daglige brydning af fasten og fejring af eid, når fastemåneden afsluttes, for mange måtte foregå på andre måder end normalt.

Tingbjerg Ungefællesskab har også mærket konsekvenserne af corona-nedlukningen. Ungefællesskabet plejer at mødes hver måned, hvor de snakker de om de emner, der optager dem, og planlægger aktiviteter for andre unge. Forsamlingsforbuddet har betydet, at de har været nødt til at finde på nye måder at lave deres aktiviteter på. De har holdt deres møder online, og her fik de idéen til at markere ramadan på en måde, der lever op til alle anvisninger. De fik doneret en masse dadler, og dem havde de pakket i små poser – udenfor og med handsker og mundbind på.

– Vi har fået doneret 10 kilo dadler fra Danish Muslim Aid. Muslimer plejer at bryde fasten ved solnedgang ved som det første at spise en daddel. Vi vil gerne dele dadlerne med vores lokalområde, fordi vi gerne vil vise, at når tingene ikke er som de plejer, så kan vi finde på alternative måder at være sammen på. Vi har handsker på og holder afstand, når vi deler dadlerne ud. På den måde får vi hilst på en masse af vores naboer, selv om vi ikke kan besøge hinanden, fortæller Dicle Parlak fra Tingbjerg Ungefællesskab.

God ramadan – eller bare god weekend

Det var en regnfuld og blæsende dag på Ruten i Tingbjerg, hvor de unge havde stillet borde og hjemmelavede skilte op. Alligevel kommer mange, der har været inde og købe dagligvarer, nysgerrigt forbi. – Vi delte selvfølgelig dadlerne ud til alle, lige meget om de er muslimer eller ej. Coronatiden rammer os alle, og viser hvor vigtigt det er, at alle står sammen. Vi vil gerne fejre fællesskabet – uanset om vi skal sige ’god ramadan’ eller ’god weekend’ til dem, der kommer forbi, slutter Dicle Parlak.

FAKTA

Tingbjerg Ungefællesskab er et frivilligt fællesskab, som har eksisteret siden 2017. Ungefællesskabet bliver støttet af den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg-Utterslevhuse og Mellemfolkeligt Samvirke.