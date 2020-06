De første diamanter

SPONSORERET INDHOLD: Når vi tænker på en diamant, ser vi oftest en rund, hvid sleben sten for vores indre øje. Helt ens og helt identisk med den næste diamant i rækken. Sådan har den bare ikke altid set ud.

Af SPONSORERET INDHOLD

Faktisk forelskede menneskeheden sig først i diamanterne i det antikke Indien, hvor dens form, farve og størrelse var helt anderledes. Diamanten blev beundret for sin styrke og det helt unikke indre liv, som var helt anderledes end eksempelvis rubinen. Selvom diamantens hårdhed gjorde den svær at arbejde med, så blev den alligevel brugt i smykker. Siden har vi altid drømt om smykker med den ædle sten og en diamantring står nok højest på enhver kvindes ønskeseddel.

Hvorfor være som de andre?

Der er ikke to af os, der er helt ens. Så hvorfor skulle vores smykker være det? Grundlægger og designer hos Roughdiamonds.dk, Maya Bjørnsten, stillede sig selv lige netop dét spørgsmål, da hun skabte sin første diamantring med en usleben rå diamant. Hun havde forelsket sig komplet i de rå diamanter, da hendes mand var kommet hjem fra en forretningsrejse med flere hundrede billeder af de uslebne skønheder. Hun så dem og blev først forundret over aldrig at have set dem i smykker før og siden blev fascinationen til passion. Hun ville selv have en diamantring med en unik rå diamant skabt i det klassiske, tidsløse danske design med sans for kvalitet. Derfor besluttede Maya sig for at skabe firmaet Roughdiamonds.dk.

Fra køkkenbord til egen butik

I de første år byggede Maya langsomt sin forretning op, hvor hun inviterede sine kunder ind i sit private hjem, hvor de selv kunne være med til at vælge den sten, der skulle sidde i deres diamantring. Ofte blev lampen i emhætten taget i brug, så hver eneste rådiamants unikke udtryk kunne nærstuderes og deres indre liv rigtig kunne komme til deres ret. For hver dag der gik, begyndte Maya at drømme større og i 2014 åbnede hun dørene til den Skjulte Butik i hjertet af København. I et lille baghus havde hun og de rå skønheder fundet deres hjem.

For Maya er det vigtigste, at den diamantring kunden vælger, altid komplimenterer bæreren. Den skal bæres og elskes hver eneste dag, så derfor skabes de i den klassiske skandinaviske stil. Som Maya siger:

”Når jeg skaber en diamantring, forsøger jeg altid at se kvinden eller manden, der skal bære smykket for mig. Skal der skabes en kraftig eller mere petite ringskinne? Skal den være i guld, hvidguld eller rosaguld? Det er en svær balancegang, men med mange års erfaring i bagagen bliver det endnu mere tydeligt at der er en rå diamant, der passer til alle. Det handler bare om at finde den.”