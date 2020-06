De lokale banker er under pres fra de digitale udbydere

Building and note bank (done in 3d)

For at låne penge i 2020 skal man ikke nødvendigvis en tur forbi banken.

Ganske vist bliver der fortsat indgået mange låneaftaler mellem banker og privatkunder, men der er også andre alternativer. Mange danskere låner hos digitale banker og øvrige låneudbydere, der presser de lokale banker (med fysiske filialer) på flere områder.

Hvorfor bliver den fysiske bank ofte valgt fra?

Argumenterne for at låne på nettet til fordel for i banken er mange.

Har du også overvejet, om det giver bedre mening at optage online lån, så bør du sætte dig ind i de gældende fordele og ulemper.

Der er rigtig mange grunde til, at de fysiske banker i stigende grad bliver valgt fra, når der skal optages nye lån til forbrug. Nogle af årsagerne er som følger:

Bankerne stiller ofte mange og strenge krav til låntageren

Bankerne låner i nogle tilfælde kun penge ud til særlige formål (bolig, bil o.l.)

Bankerne tilbyder sjældent lån uden pantsætning

Bankerne har ofte lange behandlingstider

Nogle banker er naturligvis mere konkurrencedygtige end andre, hvorfor ovenstående ikke passer på alle. Det er dog nogle af grundene til, at den gennemsnitlige dansker finder andre lånealternativer.

Hvad er der særligt ved at låne penge på nettet?

I dag tales der om online lån og kreditydelser som aldrig før.

Grundet den store hype er det helt naturligt, at de fleste overvejer muligheden for at låne online, når behovet for likviditet melder sig.

Men er det virkelig så attraktivt at låne online?

Det må være op til den enkelte at vurdere. De generelle fordele som hurtig udbetaling, anonymitet, ingen krav om pantsætning og valgfrit låneformål er dog noget, som de fleste finder stor værdi i.

Der er dog ikke udelukkende fordele ved at vælge en online låneudbyder. Online lån er nemlig gennemsnitligt dyrere end banklån. Derfor skal man lige være skarp på at finde det billigste lån, hvis man ikke skal ruineres af renter osv.

Hvilke lån kan man optage online?

Man kan optage stort set alle former for lån på nettet.

Det gælder ikke kun de populære (men også udskældte) forbrugslån og kviklån.

Du kan også anmode om et samlelån, hvor du kan låne op til 350.000 til indfrielse af eksisterende gæld.

Du har selvfølgelig også mulighed for at optage formålsspecifikke lån i form af billån, kolonihavelån, bådlån osv.

Med andre ord kan der lånes til det meste.

De digitale kreditydelser vil formentlig blive mere dominerende

Om man bryder sig om digitaliseringen eller ej, så kan man forvente, at de digitale kreditydelser vil blive mere dominerende i fremtiden. De har allerede gjort et flot indtog og er på vej til at overtage en stor del af lånemarkedet.

Skal bankerne derfor også være konkurrencedygtige om 3, 5 og 10 år, så skal de i højere grad tilpasse sig teknologien og udviklingen generelt.