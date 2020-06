Det sker i kirken uge 23

Organist Mads Høck ved orglet. Foto: presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Fællessang i Husum Kirke

Tirsdag den 9. juni, kl. 10-11 er der igen fællessang i ANX’et i Husum Kirke, der dog lige nu er flyttet til kirkerummet i Husum Kirke, da der så bedre kan holdes afstand ved sang. Fællessang i ANX’et er fællesskab, hygge og en hel masse sang. Ved roret står Kirsten Thorup. Det koster ikke noget at droppe ind og synge med.

Tilmelding til højmesse

Ved højmessen søndag den 7. juni, kl. 10 i Husumvold Kirke er der i kirken plads til 20 på kirkebænken, og for at ingen skal gå forgæves, bedes man tilmelde sig gudstjenesten på www.husumvoldkirke.dk. For spørgsmål i forbindelse med tilmelding, ring til kirkekontoret på 38 60 90 40. Reserveres alle stole til den første højmesse, inviteres der til endnu en gudstjeneste kl. 10.40.

Fredagsmøde om Finland

Der er igen andagt ved sognepræst Lise Mortensen og Fredagsmøde den 12. juni, kl. 14 i Husumvold Kirke. Temaet denne gang er komponisten Sibelius og Finlands fødsel som selvstændig nation, ved Lau Frederiksen. For at blive ved med at passe på hinanden, og for at ingen skal gå forgæves, bedes man tilmelde sig på www.husumvoldkirke.dk

Bach i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 4. juni, kl. 19.30 lukker Grundtvigs Kirke op for orgelmesterkoncert. Organist Mads Høck spiller et rent Bach-program under overskriften Bach og Treenigheden. Det bliver det store Præludium og Fuga i Es-dur, Toccata, Adagio og Fuga i C-dur samt en håndfuld koraler. Da kirken kun må lukke 125 ind, skal man besøge hjemmesiden grundtvigskirke.dk og reservere en gratis billet.

Gudstjenester uge 23:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 7/6, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 7/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 7/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 7/6, kl. 10:

Højmesse

v/ Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 7/6, kl. 10.30: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 7/6, kl. 10.30: Gudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen og Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 7/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 7/6, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 7/6, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen