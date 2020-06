Det sker i kirken uge 24

Foto: Folkekirken.dk

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Fællesskab omkring Husum Kirke

Alle torsdage kl. 9 afholdes morgenandagt og fællessang i Husum Kirke. Man kan også komme med på en gåtur eller få en kop kaffe og en snak i solen ved Husum Kirke. Der er plads til 4 deltagere på en gåtur og til 9 deltagere til en udendørs snak. Dag og tidspunkt vil afhænge af vejrudsigten. På gåture deltager sognepræst, Iben Hornshøj Sørensen. Kontakt Maria på telefon 21 18 13 04 for tilmelding og yderligere information.

Højst 20 på bænkene

Ved højmesse søndag den 14. juni, kl. 10 i Husumvold Kirke er der i kirken kun plads til 20 på kirkebænken, og for at ingen skal gå forgæves, bedes man tilmelde sig gudstjenesten på www.husumvoldkirke.dk. For spørgsmål i forbindelse med tilmelding, ring til kirkekontoret på 38 60 90 40. Reserveres alle stole til den første højmesse, inviteres der til endnu en gudstjeneste kl. 10.45.

Gudstjeneste med grill

Der afholdes spaghettigudstjeneste med sommergrill i Husumvold Kirke tirsdag den 16. juni, kl. 17. Det er sognepræst Frederik Teglberg Damm, der sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf inviterer til kirke, kristendom og bibelhistorier fortalt, så også børnene kan forstå det. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og bagefter er der fællesspisning. Denne gang er der grill på menuen. Tilmelding på www.husumvoldkirke.dk. Deltagelse er gratis.

Gudstjenester uge 24

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 14/6, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 14/6, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 14/6, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 14/6, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 16/6, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Frederik T. Damm

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 17/6, kl. 13: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 14/6, kl. 10.30: Gudstjeneste

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 14/6, kl. 11:

Højmesse

Søndag 14/6, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 14/6, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen