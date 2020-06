Det sker i kirken uge 27

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Redaktionen, redigeret

Husum Kirke

Torsdag d. 2/7 kl. 9: Morgenandagt / fællesskab og sang – Kom til morgenandagt med sang i Husum Kirke. Denne torsdag ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Fredag d. 3/7 kl. 10-12: Café SAMMEN – Vi har åbnet stille og roligt i Café Sammen igen. Tilmelding er nødvendig af hensyn til antal og tilgængelige kvadratmeter. Vi sidder i udgangspunktet udenfor med god afstand, hvor der serveres lidt koldt at drikke og lidt snacks.

Du kan tilmelde dig ved at ringe eller skrive til Maria på 21181304.

Søndag d. 5/7 kl. 10.30: Højmesse ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen. Vi skal blive ved med at passe på hinanden, og derfor foregår højmessen i Husum Kirke også efter sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Tirsdag d. 7/7 kl. 19: Aftensang – Nyd en rolig stund med aftensang i Husum Kirke. Kirkens præster leder på skift aftensangen, der bygges op over et tema, for eksempel et billede, en salme, en bibeltekst eller et enkelt ord. Denne tirsdag ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Torsdag d. 9/7 kl. 9: Morgenandagt / fællesskab og sang – Kom til morgenandagt med sang i Husum Kirke. Denne torsdag ved sognepræst Frederik Teglberg Damm.

Husumvold Kirke / SAMMEN

Søndag d. 5/7 kl. 10.00: Højmesse 4. søndag efter trinitatis ved sognepræst Line Bjørn Hansen. For at blive ved med at passe på hinanden, er der i kirken plads til 20 på kirkebænken, og for at ingen skal gå forgæves, bedes I tilmelde jer gudstjenesten på www.husumvoldkirke.dk. For spørgsmål i forbindelse med tilmelding, ring til kirkekontoret på 38 60 90 40. Reserveres alle stole til den første højmesse, inviteres der til endnu en gudstjeneste kl. 10.45.

Gudstjenester uge 27:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 5/7, kl. 10.30:

Udendørs Bellahøjmesse i Brønshøjparken

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 5/7, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 5/7, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 5/7, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 5/7, kl. 10.30: Cafégudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 5/7, kl. 10.30:

Gudstjeneste

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 5/7, kl. 11:

Højmesse

Søndag 5/7, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 5/7, kl. 9:

Højmesse v/ Merete Sølling