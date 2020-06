Dræbt af dødbolde

Brønshøj Boldklub indkasserede tre mål på dødbolde i lørdagens kamp mod Jammerbugt. Her er de gul/sort-blusede skuffede over målet til 0-2. Foto: Thomas Løser

Jysk effektivitet på dødbolde blev Brønshøjs endeligt, da det blev 1-3 hjemme mod Jammerbugt FC lørdag eftermiddag

Af Redaktionen, redigeret

Alle tre jyske mål blev nemlig scoret på dødbolde. Mads Rønne stod for Brønshøjs enlige scoring, mens Nikolaj Lyngø, Anders Jensen og Glenn Rask scorede for gæsterne. Herudover blev det til debut for Philip Zawadski mod kampens slutning. Det skriver Brønshøj Boldklubs Christian Haslund.

Hjemmeholdet lagde ellers godt ud og fik skabt 2-3 fine chancer i kampens første 15 minutter, men i det 21. minut satte en dødbold Jammerbugt FC i gang. En bold blev slået ind i feltet, og tæt under mål kunne banens højeste spiller, Nikolaj Lyngø, stige til vejrs og få snittet bolden i mål.

Seks minutter senere blev det endnu værre, set med Brønshøj-øjne, da gæsterne fordoblede føringen. Igen var man ikke klar i markeringerne, da en dødbold blev smidt i omkring det lille felt. Målmand Kasper Vilfort fik dog reddet i første omgang, men Anders Jensen var hurtig over returen og kunne nemt gøre det til 2-0 til jyderne.

Det var også tæt på 3-0 til Jammerbugt lidt senere, da en bold ikke blev headet langt nok væk. Dette gav en mulighed til Viktor Ahlmann, der tog chancen fra kanten af feltet med en flugter. Heldigvis for ”Hvepsene” strøg kuglen lige forbi kassen.

Spænding i anden halvleg

Selvsamme Ahlmann var igen tæt på en scoring i starten af 2. halvleg, da han fik kæmpet sig foran Jeffrey Ofori. Ofori fik ham dog presset så meget, at tåspids-afslutningen gik forbi Vilforts mål.

Efter en times spil blev det trods alt spændende. Mads Rønne modtog bolden omkring midten af banen og satte i løb mod mål, og liga akkurat inden den afgørende tackling fik han sparket bolden forbi målmand Emil Kobberup til 1-2.

Det gav tydeligvis hjemmeholdet tro på tingene, men på trods af et spilovertag skabte man ikke nogen chancer overhovedet. I stedet kom Jammerbugt endnu engang på måltavlen, og for tredje gang i kampen var det efter en dødbold.

Denne gang var det et frispark, som blev slået ind i feltet og her fik Glenn Rask hovedet på bolden og headede den over i det lange hjørne til 3-1.

Brønshøjs to bedste bud på en reducering kom dybt inde i tillægstiden, da Casper Löween først forsøgte sig med et skud mod trekanten, og Kevin Bechmann Timm et øjeblik senere sendte et frispark i sidenettet.

Ser frem mod næste sæson

De dårlige resultater påvirker naturligvis også spillerne, inklusive målmand Kasper Vilfort, som Brønshøj-Husum Avis mødte efter kampen. Men i stedet for at hænge med klarinetten valgte han at se fremad mod næste sæson:

. Jeg glæder mig til sæsonen starter forfra, og vi starter på nul point alle sammen. Vi har ikke været optimalt forberedt på genstarten, for vi nåede kun at træne tre gange inden den første kamp. Så har vi også været hårdt ramt af skader, og nu er vi bare trætte, for truppen er smal, så det er de samme spillere som trækker læsset i hver kamp. Nu handler det om, at vi skal have overstået de sidste to kampe med æren i behold, og så ser vi frem mod en ny og spændende sæson, sagde den 31-årige målmand og nybagte far bagefter.

Det endte således med det tredje nederlag i træk – alle til jyske modstandere. De tre kampe er samlet blevet tabt med målscoren 1-10. Onsdag i sidste uge havde man nemlig fået læsterlige klø af topholdet Århus Fremad, som hjemme på Risvangen Stadion vandt med hele 5-0.

Der er derfor plads til forbedring, når Brønshøj onsdag den 1. juli kl. 19 møder Brabrand i sæsonens sidste hjemmekamp.

Brønshøj – Jammerbugt FC 1-3 (0-2)

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort – Andreas Christensen, Lars Emil Juel Andersen, Nicolai Clausen (90. Philip Zawadski) – Simon Richter (83. Mads Rønne), Dawda Ngum, Frederik Nørrestrand, Casper Löween Jensen – Kevin Bechmann Timm, Mads Rønne (83. Alper Soysal)

Opstilling – Jammerbugt FC:

Emil Kobberup – Glenn Rask, Simon Jensen, Nikolaj Lyngø, Mads Larsen (66. Ruben Winther) – Anders Jensen (79. Nicklas Nielsen), Zander Hyltoft, Bardhec Bytyqi (66. Sebastian Mourier) – Max Møller (79. Søren Vendelbo Pedersen), Sead Gavranovic, Viktor Ahlmann (60. Michael Byskov)

Mål:

0-1: Nikolaj Lyngø (21.)

0-2: Anders Jensen (27.)

1-2: Mads Rønne (61.)

1-3: Glenn Rask (76.)

Advarsler:

Brønshøj: Simon Richter (20.), Mads Rønne (22.) og Casper Löween (41.)

Jammerbugt FC: Viktor Ahlmann (35.) og Zander Hyltoft (65.)

Dommer:

Nicki Nordlund Hansen