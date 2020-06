Beskæftigelses- borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard. Foto: presse

Cecilia Lonning-Skovgaard (V) frygter, at den manglende turisme i hovedstaden vil lægge indsatsen for at finde job til de mange nyledige efter coronakrisen i graven, før den overhovedet er kommet i gang.

Af Erik Fisker

– Nu bliver det endnu sværere at få alle de mange københavnske ledige i arbejde. Det er københavnerbashing af værste skuffe fra regeringens side, når hovedstaden nu igen står som taber, siger hun.

Det er en rystet beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard fra København, som konstaterer, at regeringen igen har kørt genopretningen af Danmark uden om landets hovedstad. – Med kravet om, at tyske, norske og islandske turister kun må komme til Danmark, hvis de har booket mindst seks overnatninger uden for København, understreger regeringen igen, at der ikke er forståelse for, at det københavnske erhvervsliv, og især den vigtige turismeindustri, lige nu bløder, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Hun frygter for, at beslutningen vil lægge den nuværende genåbning af beskæftigelsesindustrien i graven, før den overhovedet er kommet rigtig i gang.

– Vi sidder med næsten 8000 nye ledige, plus alle dem der var ledige før coronakrisen, og her havde vi håbet, at en genåbning af turismen i København kunne være den vigtige løftestang til at få de mennesker i arbejde igen. Det håb har regeringen slukket, og det er jeg så skuffet over, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Hun frygter især, at den manglende fokus på København helt vil ødelægge den professionelle turisme, altså møder og konferencer. – Det går så hårdt ud over hoteller og konferencecentre, og det er altså hele infrastrukturen i den professionelle turisme, der er ved at blive ødelagt lige nu. Det tager lang tid, inden det kommer igen, og måske aldrig, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.