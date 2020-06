Er CBD-olie vejen til styrket immunforsvar og velvære?

SPONSORERET INDHOLD: Går du lidt for ofte og hoster og hakker i hverdagen? Er den trælse snue, forkølelse og influenza nærmest en fast del af dit liv? Eller døjer du generelt set med søvnløshed, manglende energi, hyppige humørsvingninger og nedsat livsglæde?

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvis du kan nikkende genkende til ovenstående, kunne det i den grad tyde på, at du har et svækket immunforsvar og/eller har problemer med dit psykiske velvære. Dette er desværre psykofysiske tilstande, som rigtig mange danskere i dag lider under. Løsningen på problemer som disse har længe været smertestillende eller antidepressive piller, hvilket i visse tilfælde godt kan have en gavnlig effekt. Men de seneste par år er der dukket alternative behandlingsformer op, hvoraf CBD-olie især er blevet et yndet valg blandt danskerne – og det med rette.

Hvad står CBD for – og hvad kan det?

Måske har du slet ikke hørt om CBD-olie før? Eller måske du allerede har klikket dig ind på www.cibdolcbd.dk for at købe et af de mange produkter og oplevet den gavnlige effekt på egen krop? Uanset hvad får du lige en hurtig definition på, hvad CBD-olie egentlig er for en størrelse. Bag de tre bogstaver står et naturligt stof, der er udvundet fra hampeplanten eller rettere cannabisplanten – heraf navnet ”cannabisolie”.

CBD er som sagt et naturligt stof, som ikke må forveksles med det psykoaktive stof, THC (delta-9-tetrahydrocannabinol), som har en euforiserende effekt på krop og sind. Denne forveksling har givet anledning til store diskussioner om CBD-oliens gavnlighed og har ført til et generelt forbehold over for brugen heraf blandt skeptikere. Det er dog en fejlslutning, da CBD-olie ikke har en euforiserende virkning, men derimod faktisk kan have positiv indvirkning på både kropslig og psykisk styrke og velvære. Køb CBD olie på cibdolcbd.dk og find mere information om virkningen på internettet, hvis du er interesseret.

Få livsglæden, energien og det gode immunforsvar tilbage med CBD-olie

Vi kan alle blive ramt af influenza og forkølelse fra tid til anden. Men visse danskere er særligt eksponerede for bakterie- og virusangreb grundet nedsat immunforsvar. På samme måde døjer mange danskere med mere psykisk orienterede problemstillinger, der påvirker deres humør, mod på livet og energi i hverdagen. På begge områder har CBD-olie vist sig at have positiv effekt.

Diverse forskningsstudier med placebo-forsøg og CBD antyder, at det naturlige stof går ind og påvirker det såkaldte endocannabinoide system i kroppen, der spiller en væsentlig rolle i forhold til balanceregulering af immunforsvaret og samspillet mellem kroppens celler. Det betyder, at CBD-olie faktisk kan bidrage til at styrke din krop, så du har noget at stå imod med, samtidig med, at du kan opleve et fornyet energi-boost, der kan give dig livsglæden og det gode humør tilbage. Netop derfor oplever CBD-olie stigende popularitet blandt danskerne, og i dag findes der cannabispræparater, som danske læger kan søge om tilladelse til at ordinere til patienter.

Motion, kosttilskud og god hygiejne kan gøre forskellen

Det er dog ikke udelukkende CBD-olie, der kan have positiv effekt i denne sammenhæng. Immunforsvaret såvel som dit kropslige og mentale velvære er i den grad også afhængigt af din generelle livsstil. Derfor gælder det selvsagt om at leve sundt og fornuftigt. Det anbefales blandt andet, at du dagligt dyrker motion, tager kosttilskud – eksempelvis C-vitamin – og opretholder en god hygiejne. Alle disse faktorer kan bidrage til at styrket immunforsvar og kan bane vejen for et liv med mere energi og livsglæde.