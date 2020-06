Er det embedsmændene, der styrer Københavns Kommune?

I Venstre undres vi over, hvorfor en Teknik- og Miljøborgmester fra Enhedslisten i Københavns Kommune tillader, at embedsmændene bestemmer i hendes forvaltning.

Af Heidi Wang, teknik- og miljøordfører og medlem af Borgerrepræsentationen (V)

I Venstre undres vi over, hvorfor en Teknik- og Miljøborgmester fra Enhedslisten i Københavns Kommune tillader, at embedsmændene bestemmer i hendes forvaltning. Som borgmester må hun i sidste ende være chefen for bordenden. Når hverken den ansvarlige borgmester eller det politiske udvalg var informeret om udledningen af spildevand, før pressen bragte den op, må vi spørge os selv, om det er embedsmændene, der styrer Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune? Hvorfor blev denne beslutning en ren administrativ og ikke en politisk beslutning?

Det er forsyningsselskabet HOFOR, der har fået tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune til at udlede 290 millioner liter urenset spildevand i Øresund. Hvis tilladelsen skal trækkes tilbage, forudsætter det ifølge forvaltningen, at der fx er begået fejl. Ifølge et notat, der efterfølgende er fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget, vurderer forvaltningen, at der ikke er begået fejl i denne sag. En sidste øjebliksbeslutning fra Teknik- og Miljøborgmesteren standsede dog udledningen af lortevandet i Øresund, der nu – som minimum – er udskudt til efteråret 2020.

Men efterfølgende er det kommet frem i dagens lys, at der er udledt 35 milliarder liter urenset spildevand – altså 120 gange mere end de 290 millioner liter – direkte i Øresund over fem år. De 120 millioner liter spildevand er altså blot en dråbe i havet i Øresund.

I Venstre vil vi følge denne sag helt til dørs og få styr på, hvad er op og ned, og hvilke alternativer der findes. Vandet skal jo et eller andet sted hen – vi skal bare ikke svømme rundt i lort i Øresund.