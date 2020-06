Fejring af sommeren og en lys fremtid

Musiker Frederik Konradsen understregede med sine glade og hyggelige sange den gode og varme stemning. Foto: Kaj Bonne

Onsdag fejrede det socialpsykiatriske værested Mamma Mia på Utterslev Torv sommerens komme og at fremtiden igen er sikret for værestedet

Af Gitte Ganderup

Stemningen blandt de omkring 40 glade og festlige gæster var især en lettelse over at værestedet for tredje gang har overlevet lukningstruende spareforslag.

Men det slider på både medarbejdere og borgere, at de på to år har skulle kæmpe tre gange for at ikke blive lukket.

– Det er slidsomt for brugerne at skulle være nervøse igen, når de lige havde været på barrikaderne for 2 år siden. Brugerne blev faktisk oprigtigt bange for at nu bliver vi lukket, fortæller leder af Mamma Mia, Isabella Olsen Østergaard som derfor har inviteret alle brugere, frivillige og medarbejdere samt pårørende og naboer i lokalområdet til sommerfest med koncert, økologisk pølsevogn og hygge med havespil.

Træner sociale kompetencer

Mamma Mia udgør et holdepunkt i dagligdagen for de 360 tilknyttede mennesker med sindslidelser.

– De fleste kommer for de fællesskabende relationer og det er vigtigt for dem for at de kan blive klogere på egen sygdom, men på sigt også blive bedre til at håndtere konflikter og uforudsete relationer i civilsamfundet. Når de kommer her, kan de træne og forbedre de kompetencer som det kræver, forklarer Isabella Østergaard.

På trods af de hårde år var alle klar til en hyggelig eftermiddag med coronaregler, musik og masser af hotdogs.