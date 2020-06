Forvirring om kulturhus

Foto: Kaj Bonne

Det er ikke helt klart, hvad politikerne på Københavns Rådhus mener om idéen om at flytte funktionerne i Kulturhuset Pilegården til Brønshøj Gamle Skole på Brønshøjvej.

Af Erik Fisker

Den gamle skole fra 1901 ligger mellem Rytterskolen og gadekæret og bygningen blev ledig, da Brønshøj Skole ikke længere havde behov for at anvende den karakteristiske bygning. Oprindeligt var det planlagt, at der skulle indrettes tandklinik i skolen, men det blev foreslået, at tandklinikken kunne indrettes i Pilegården og kulturhuset kunne indrettes i skolen.

Den 19. maj udtalte Kultur- og Fritidsudvalget på Rådhuset, at det er udvalgets opfattelse, at tandklinikken i Brønshøj skal placeres i Pilegårdens bygning og ikke skal placeres i Brønshøj Gamle skole. Næsten samtidig aftalte et flertal på Rådhuset i den såkaldte overførselssag, at bevilge 1,6 mio. kr. til en planlægningsbevilling til en tandklinik i Brønshøj Gamle Skole! Brønshøj-Husum Avis følger sagen.