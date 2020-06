Fuld fart på ferien

Parkour, Ny-cirkus, kagedyst, skak, eventyr, basketball og hønseskidning. Hele ugen og næste uge med er 2700 Brønshøj fyldt med ferieaktiviteter for børn og unge mellem tre og 17 år. Det overordnede mål er at introducerer børn og unge til et aktivt kultur- og fritidsliv, så der dels er gode aktiviteter i ferien men også mulighed for at melde sig ind i de enkelte foreninger efter ferien. Der er et væld af aktiviteter i denne sommers Feriecamp som Københavns Kommune udbyder sammen med byens foreninger og Energicenter Voldparken er et af de centrale steder sammen med Tingbjerg Skole og boldbanen på Bellahøj. Foto: GG

Af Gitte Ganderup