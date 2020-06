Havejazz i festivaltiden

Mai Seidelin er klar til at omdanne familiens have til koncertsted. Foto: Privat

Copenhagen Jazz Festival 2020 er aflyst men en række spillesteder afholderkoncerter efter myndighedernes anbefalinger

Af Gitte Ganderup

Hele København plejer at summe af jazz i juli, men ikke på samme måde i år. Først var festivalen aflyst, men med myndighedernes nyeste anbefalinger og retningslinjer er det igen muligt at afholde koncerter med en række forholdsregler, som blandt andet betyder at alle tilskuere skal sidde ned.

– Så vi må altså ikke danse, siger jazzsangerinde og festivalarrangør Mai Seidelin som i anledning af at mange jazzkoncerter er aflyst, har besluttet at afholde koncerter i sin have på Svenstrupvej 14.

– Det er vigtigt for mig at musikken kommer ud og at vi får lov til at indleve os i musikken og drømme os væk. Især lige nu, hvor det har været en ensom og farveløs tid for mange. Jeg brænder virkelig for at formidle musikken og jeg tror på den magiske indvirkning musik har på os mennesker. Mange er slet ikke klar over hvor meget de bruger musikken i deres hverdag og hvordan de knytter mange oplevelser og epoker i deres liv til en bestemt musik, siger hun.

Og sådan besluttede Mai at hendes have, med en stor græsplæne som plejer at være familiens fodboldbane, skulle omdannes til udendørs koncertsted med bandet stående på den hævede terrasse.

– Jeg har selv alt udstyret fortæller Mai Seidelin som også har været i kontakt med Kulturministeriets hotline for at finde ud af de præcise retningslinjer til hendes koncerter.

Mai lover at det bliver rigtig havehyggeligt og at der er rigeligt plads til tilskuerne.