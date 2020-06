Helhedsplan til afstemning

Tingbjerg set fra luften. Foto: Hamza Malik

Den nuværende boligsociale helhedsplan for Tingbjerg og Utterslevhuse udløber til sommer, og derfor skal der være afstemning om en ny helhedsplan.

Af Erik Fisker

Der skulle have været afstemning på afdelingsmøder i marts, men den måtte aflyses, da hele landet lukkede ned for at undgå spredning af coronasmitte. I stedet skal man for første gang prøve at holde urafstemning, hvor alle lejemål får to stemmesedler.

Fokus på unge og rådgivning

Den nuværende helhedsplan har været i gang siden 2016 og har særligt fokus på unge, uddannelse og beboervejledning. Omkring 30 unge får hvert år lommepengejobs gennem den boligsociale helhedsplan og den socialrådgiveruddannede beboerrådgiver hjælper i gennemsnit 200 beboere om året.

Tingbjerg og Utterslevhuse har cirka 2.500 almene boliger, der bliver administreret af boligselskaberne fsb og SAB. Indsatserne i de boligsociale helhedsplaner er beskrevet af Folketingets boligforlig, Landsbyggefonden, Københavns Kommune og boligselskaberne. Men det er beboerne, der skal stemme ja eller nej til at få en ny boligsocial helhedsplan i området. Hvis beboerne i Tingbjerg og Utterslevhuse stemmer ja til en ny helhedsplan, gælder den fra sommeren 2020 til 2024.