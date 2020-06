Hvad kan du gøre, når du er i sorg?

SPONSORERET INDHOLD: De fleste af os vil på et eller andet tidspunkt blive ramt af en form for sorg. Det kan være sorg over tabet af en ven, et familiemedlem eller noget helt tredje.

Det vigtige at vide i forhold til sorg er, at ingen sorgprocesser er ens. Det er derfor heller ikke let at komme med en opskrift på, hvordan en sorgproces tackles bedst muligt. Oplever du sorg, men er i tvivl om, hvad du skal gøre for at bearbejde den?

Få hjælp af en psykoterapeut

Når du oplever sorg, kan det være en fordel, hvis du på et tidspunkt opsøger professionel hjælp. Det er ikke en skam at modtage hjælp.

En måde, hvorpå du kan bearbejde din sorg eller psykiske mén, er ved at opsøge en psykoterapeut, der kan give dig nogle redskaber til at overkomme de udfordringer, du møder i hverdagen. Der findes imidlertid et væld af psykoterapeuter, hvorfor det kan være svært og uoverskueligt at navigere rundt i. I forlængelse heraf kan du hurtigt og nemt finde en psykoterapeut på Health24.dk. Her kan du eksempelvis søge efter psykoterapeuter i Brønshøj og finde en, der er i nærheden af dig.

Start i en sorggruppe

Det er måske ikke det første, du vælger at gøre, når du rammes af sorg. Der er mange eksperter, som siger, at det er bedst at vente lidt med at starte i en sorg- og støttegruppe. Ofte er det bedst at starte et halvt år efter, at sorgen er blevet en fast del af din hverdag.

For nogle vil sorg- og støttegrupper dog være den perfekte løsning, da det er en måde, hvorpå du kommer i kontakt med nogle mennesker, som forstår dig, fordi de har oplevet en lignende situation.

Hvis du er i sorg, er det værd at overveje, da det kan give dig et brugbart netværk for livet.

Tal med venner og familie

Der er ikke nogen, som tvinger dig til at gå i sorggrupper eller tale med psykoterapeuter. Nogle gange er familie og venner til lige så stor hjælp. Ofte handler det om, at du får lettet dit hjerte og sat ord på nogle af de tusinde tanker, du kæmper med til dagligt.

Det vigtigste er, at du ikke går rundt med sorgen alene. Det er nemlig i sådanne situationer, at du kan risikere at få det virkelig skidt og havne i et sort hul, du ikke selv kan komme op af igen.

Hjælp er en gave, som vi alle af og til bør tage imod.