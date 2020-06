Ingen ændringer på Bellahøjmarken – p.t.

På en stor del af campingpladsen er der frem til sommerferien opstillet telte til brug for de lokale skoler under corona-krisen. Foto: Kaj Bonne

Planerne om helårscamping er opgivet indtil videre

Af Erik Fisker

I marts sidste år vedtog Folketinget en lov, der reelt betød ophævelse af fredningen af Bellahøjmarken., og i juni besluttede Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus vilkårene for etablering af en tidssvarende helårsåben campingplads på Bellahøjmarken, som efterfølgende blev sendt i udbud. Den nye campingplads skulle fylde 44.000 kvadratmeter og 440 campingenheder som pladser til telte, autocampere, campingvogne og campinghytter samt servicebygninger på op til 4.000 kvadratmeter.

I januar i år blev en koncessionsaftale sendt i udbud, og ved udbuddets afslutning i marts var der ikke kommet nogle bud. Fristen blev herefter forlænget, uden at det dog lokkede nogen frem.

Forvaltningen har nu afsluttet udbuddet og konkluderer, at den nuværende campingplads og de andre aktiviteter på Bellahøjmarken kan fortsætte som hidtil – indtil politikerne får andre tanker.

Politikerne er velkomne

Gennem de sidste mange år har det været Dines Mouritzen, der har bestyret Bellahøj Camping på 1-årige kontrakter. Allerede sidste år fortalte han i Brønshøj-Husum Avis, at der ikke var behov for helårscamping på Bellahøj. Til gengæld har han en plan for fornyelse af campingpladsen, der er døgnåben og har en attraktiv beliggenhed tæt på både byen og offentlig transport.

– Jeg har ikke hørt noget fra hverken politikere eller embedsfolk, men de skal være velkomne på campingpladsen for at se på forholdene. Jeg vil gerne give en kop kaffe og komme med forslag, som jeg mener, der skal til for at gøre pladsen endnu bedre, siger Dines Mouritzen.

– Pladsen bør have et lidt mindre areal med faste hegn, og så skal der komme nye toilet- og badefaciliteter. Jeg vil skønne, at nye toiletter vil koste omkring 5 mio. kr. Og så skal de nuværende 1-årige kontrakter laves om til at være 5-årige med en fast forpagtningsafgift, tilføjer han.

Bellahøj Camping har i år åbent helt frem til den 20. september.